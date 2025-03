Auszeichnung für Qualität: 248 Rehakliniken erhalten Premium-Siegel

Auch in diesem Jahr zeichnet DAS REHAPORTAL Rehakliniken aus, die sich durch höchste Qualität und Transparenz auszeichnen. Insgesamt 248 ambulante, stationäre und digitale Rehakliniken in Deutschland erhalten 2025 das begehrte Premium-Siegel. Damit wird ihr besonderes Engagement für eine freiwillige, transparente und patientenorientierte Darstellung von Qualitätsinformationen gewürdigt. Die ausgezeichneten Einrichtungen sind im REHAPORTAL unter „Ausgezeichnete Rehakliniken 2025“ veröffentlicht.



Bewertung auf wissenschaftlicher Basis

Die Auszeichnung basiert auf Bewertungen in den Bereichen Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Die teilnehmenden Rehakliniken stellen detaillierte Informationen zur Verfügung, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Rund 110.000 Patient:innen-Bewertungen wurden für die aktuelle Auswertung berücksichtigt. Neben der Qualitätsbewertung bietet DAS REHAPORTAL weitere Orientierungshilfen: Individuelle Klinikprofile informieren über Lage, Ausstattung, Fachgebiete und Therapieangebote. Zudem sind Fallzahlen abrufbar, die zeigen, wie viele Patient:innen mit welchen Erkrankungen behandelt wurden - besonders bei seltenen Indikationen eine wertvolle Hilfe, um tatsächliche Behandlungsschwerpunkte zu erkennen.



Neue Bewertungskriterien: Fokus auf Patient Reported Outcome Measures

Zukünftig wird die Qualitätsbewertung um Patient Reported Outcome Measures (PROMs) erweitert - Instrumente, mit denen Patient:innen ihren Gesundheitszustand und Behandlungserfolg selbst bewerten. Diese Daten liefern wertvolle Einblicke in die tatsächlichen Erfahrungen der Patient:innen und verbessern die Vergleichbarkeit von Rehakliniken. Erste Pilotprojekte zeigen vielversprechende Ergebnisse. Derzeit wird eine Studie mit knapp 20.000 Patient:innen aus rund 120 orthopädischen Rehakliniken ausgewertet, deren Ergebnisse neue Maßstäbe in der Reha-Bewertung setzen sollen.

