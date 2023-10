Eröffnungsfeier des neuen Flex-Office im Mannheimer Glückstein-Quartier

Am 28. September wurde offiziell die Eröffnung des neusten Standorts der 1000 Satellites GmbH im Mannheimer Glückstein-Quartier gefeiert

Im September eröffnete 1000 Satellites, ein Flex-Office-Anbieter mit Fokus auf Unternehmenskunden und ihre (pendelnden) Angestellten, mit einem Netzwerk an dezentralen, flexiblen Büroflächen in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN), seinen siebten Standort im Mannheimer Glückstein-Quartier im Gebäude „Quartier Hoch 4“.



Als eine der am stärksten wachsenden mittelgroßen Städten in Deutschland ist Mannheim und die MRN im Großen mit einem wirtschaftlichen Mix aus Industrie, Start-ups, etablierten multinationaler Unternehmen und Hidden Champions schon seit Beginn höchst attraktiv für das Unternehmen. Aber anders als die bisherigen dezentralen Standorte liegt der neue Satellit Glückstein zentral, nur wenige Gehminuten vom Mannheimer Hauptbahnhof entfernt, und bietet Pendlern einen noch kürzeren Weg zu ihrem Arbeitsplatz.



"1000 Satellites und Mannheim - das war von Anfang an eine Liebesgeschichte"

- Markus Hummelsberger, Mitgründer von 1000 Satellites und Projektverantwortlicher



Gerade in der Post-Covid-Zeit sehen sich viele Unternehmen mit niedrigen Auslastungen ihrer Räumlichkeiten konfrontiert, überdenken ihre Bürokonzepte und suchen nach neuen, attraktiven und schlanken Alternativen. Genau diese bietet 1000 Satellites und ermöglicht es den Unternehmen so auch ihre eigenen Flächen effizienter und besser zu nutzen.



Während des gesamten Eröffnungsabends hatten die Gäste die Möglichkeit, sich bei Führungen ein eigenes Bild von den Räumlichkeiten im Satelliten Glückstein zu machen, sich über das Unternehmenskonzept von 1000 Satellites zu informieren und welche Vorteile es auch für ihr eigenes Unternehmen haben kann. Bei drei Impulsvorträgen der Gründer:innen Caro Windlin, Markus Hummelsberger und Gregory von Abendroth konnten zusätzliche Einblicke in die Themen New Work, New Office und Nachhaltigkeit gewonnen werden.