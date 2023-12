1000 Satellites wächst mit schlagkräftigem Team weiter in die Metropoloregion München

1000 Satellites GmbH, der Mannheimer Anbieter von wohnortnahen Arbeitsplätzen und Veranstaltungsräumen, im Corporate Standard, eröffnet Anfang Januar 2024 seine ersten beiden Standorte im Raum München. Dafür konnte das Unternehmen zwei expansionserfahrene und schlagkräftige Führungskräfte gewinnen: Anna-Lena Majer übernimmt die Position der General Managerin, Jens Lisske die Position des Business Development Leads.



Anna-Lena Majer war zuletzt bei Webasto Group als Vice President für den Bereich Innovation und neue Geschäftsmodelle tätig. In dieser Funktion hat sie eine globale Business Unit aufgebaut und hat neue Führungs- und Arbeitsmodelle etabliert. Jens Lisske verantwortete bei Webasto als Director Business Development & Product Management die Entwicklung von Märkten, Kundenbeziehungen und Geschäftsprozessen sowie neuen Produkten.



Der erste von vier bereits geplanten Standorten in der Metropolregion befindet sich im asto Park Gilching in einer Teilfläche eines Gebäudes der ABB Deutschland. Der zweite Satellit eröffnet im Büro- und Gewerbeobjekt SOuth HOrizon Munich – kurz SOHO Munich – in Obersendling im Münchner Süden.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Anna-Lena Majer und Jens Lisske zwei erfahrene und erfolgreiche Experten aus der Konzernstruktur für unser Team in München gewinnen konnten“, sagt Gregory von Abendroth, Mitgründer und Geschäftsführer der 1000 Satellites GmbH. „Sie bringen das Know-how und die Erfahrung mit, die wir brauchen, um den Expansionskurs von 1000 Satellites und den steigenden Bedarf an hochwertigen und voll ausgestatteten zentralen und dezentralen Arbeitsplätzen und Veranstaltungsräumen in der Region München, zu bedienen.“



„Wir sind überzeugt, dass 1000 Satellites eine attraktive Alternative zum Büro und Homeoffice für Unternehmen und Angestellte in der Region München bietet“, sagt Anna-Lena Majer. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern das Angebot in der Region weiter auszubauen.“



Wohnortnähe und Corporate Standard im Fokus



1000 Satellites bietet wohnortnahe Alternative zu den oft zentral gelegenen Büros großer Firmen und eine Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)-konforme, voll- und hochwertig ausgestattete Alternative zum Homeoffice, mit großzügigen Community Bereichen und Ansprechparter:innen vor Ort. Die sogenannten “Satelliten” befinden sich in Lagen, die gut erreichbar sind und bieten neben ergonomischen Möbeln und Großbildschirmen alle Annehmlichkeiten eines voll ausgestatteten Büros. Dazu gehören zudem auch Rückzugsräume, Videoboxen und Gemeinschaftsflächen.



Damit setzt 1000 Satellites neue Standards in punkto flexiblem Arbeiten, die Sicherheit, Wohlfühlen und Effizienz vereinen und dazu beigetragen, den Pendelverkehr in den jeweiligen Regionen zu reduzieren.



„Wir glauben, dass Arbeiten ohne weites Pendeln die Zukunft ist und möchten mit unserem Konzept einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeitswelt flexibler und produktiver wird“, so Gregory von Abendroth.



Auf Expansionskurs



Die Eröffnung der beiden Standorte ist ein wichtiger Schritt für 1000 Satellites in Richtung Expansion: Das Unternehmen startete 2022 als Spin Off der BASF mit einem Standort in Mannheim und hat sich seitdem mit inzwischen 13 Standorten in der Metropolregion Rhein-Neckar rasant entwickelt. Das Unternehmen hat durch die Übernahme eines regionalen Anbieters in der Metropolregion Hamburg im Dezember 2023 zwei Standorte mit über 6000 qm übernommen. Anfang 2024 folgen mit The MALT und Theresienhöhe noch weitere zwei Standorte im Raum München.