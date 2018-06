Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 85 Mio.

Die Zur Rose Group AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, öffentliche Obligationenanleihe über CHF 85 Mio. platziert. Die Anleihe wird zu 2.50% verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 19. Juli 2018 im Anschluss an die Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung von Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:



Emittentin Zur Rose Group AG

Emissionsbetrag CHF 85 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung

Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 19. Juli 2018

Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt

ISIN CH0421460442



Ein Bankensyndikat, bestehend aus UBS AG als Sole Bookrunner, Raiffeisen als Joint Lead Manager und Bank Vontobel als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung der Anleihe begleitet.

Zur Rose Group AG

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.



