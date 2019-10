Pressemitteilung BoxID: 772909 (Zur Rose Group AG)

Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180 Mio.

Die Zur Rose Group AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, öffentliche Obligationenanleihe über CHF 180 Mio. platziert. Die Anleihe wird zu 2.50 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 21. November 2019 im Anschluss an die Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:



Emittentin Zur Rose Group AG

Emissionsbetrag CHF 180 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung

Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 21. November 2019

Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde beantragt

ISIN CH0505011897



Ein Bankensyndikat, bestehend aus Credit Suisse als Sole Lead Manager sowie Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung der Anleihe begleitet.



Rechtlicher Hinweis



Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne der Artikel 652a, 752 oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

