Wenn Sex zu Sucht wird: Oliver Mommsen in DIE HAUT DER ANDEREN

Ein Mann trifft eine Frau und verliebt sich in sie. Die Geschichte von Marc (Oliver Mommsen) und Justine (Isabel Thierauch) ist jedoch keine konventionelle Romanze. Regisseur und Drehbuchautor Thomas Stiller erzählt in seinem neuen Spielfilm DIE HAUT DER ANDEREN die normwidrige Liebesgeschichte zweier einsamer Menschen, die durch Fetische und Tabus geprägt ist: Ein erotisches Drama, das unter die Haut geht!



DIE HAUT DER ANDEREN feierte bereit seine Weltpremiere im Oktober 2016 bei den 50. Internationalen Hofer Filmtagen. Am 19. April 2018 startet der Film von Thomas Stiller bundesweit. Den Vertrieb übernimmt die Filmdisposition Wessel.



Zum Film: Marc Deville ist ein erfolgreicher Autor erotischer Literatur. Doch im Alltag kann er sich nicht auf körperliche Nähe mit dem anderen Geschlecht einlassen. Er ist pornosüchtig und Sexualität funktioniert für ihn nur durch eine zwischengeschaltete Kamera und Selbstbefriedigung vor dem Abbild. Eines Tages lernt Marc die Krankenschwester Justine kennen. Auch sie hat einen Fetisch: sie steht auf Würgespiele und sammelt tote Tiere, was zu einer Entfremdung in ihrer Ehe mit Eric (Torsten Michaelis), einem Theaterregisseur, führt.



Getrieben von normalen, romantischen Sehnsüchten, nähern sich Justine und Marc in mehreren Anläufen an und sind in der Lage, ein Stück Normalität zuzulassen.



DIE HAUT DER ANDEREN ist eine Produktion von Lopta Film GmbH in Zusammenarbeit mit Cubatorfilm International und Volle Pulle Filmproduktion. Buch und Regie: Thomas Stiller, Produktionsleitung: Laura Fischer, Kamera: Marc Liesendahl, Musik: Fabian Römer, Vertrieb und Kinodistribution: Filmdisposition Wessel. Mit: Oliver Mommsen, Isabel Thierauch, Torsten Michaelis, Judith Hoersch, Marco Hofschneider u.a. FSK 16



Trailer und weitere Infos: http://loptafilm.de/die-haut-der-anderen

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren