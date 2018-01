Für drei Dinge sind die Länder auf der Arabischen Halbinsel bekannt: ihren Reichtum, den Islam und die scheinbar endlosen Sandwüsten. Obwohl sie nur wenige Flugstunden von Europa entfernt liegen, weiß man im Westen wenig über die Golfstaaten. Nach monatelanger Vorbereitung durften für die Arte Entdeckung „Unbekanntes Arabien“ zwei deutsche Kamerateams, jeweils eine Frauen- und eine Männercrew, fünf Wochen lang durch Saudi-Arabien reisen. Weitere Drehreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, Bahrain und Oman folgten. Die so entstandene fünfteilige Dokumentationsreihe „Unbekanntes Arabien“ gibt detaillierte Einblicke in das Leben vor Ort und zeigt eine faszinierende Region, die sich rasant verändert und damit auch die gesellschaftlichen Lebensumstände der Menschen.



ARTE zeigt die von Vincent TV produzierten fünf Episoden ab 12. Februar 2018 jeweils ab 18.30 Uhr.



Als das schwarze Gold aus dem Wüstenboden emporschoss, wurden die meisten der Golfstaaten auf der Arabischen Halbinsel quasi über Nacht in die Moderne katapultiert. Innerhalb einer einzigen Generation verwandelten die Petro-Dollars diese Regionen in extrem reiche Wohlfahrtsstaaten. Heute weiß man, dass die Ölquellen endlich sind. Die Länder öffnen sich nach und nach den Besuchern.



Luxushotels, glamouröse Hochzeitsfeiern und kostspiele Hobbies wie die Falkenjagd oder Kamelrennen sind eindrucksvolle Zeugen des immer noch allgegenwärtigen Reichtums. Doch neben den finanziellen Annehmlichkeiten legen die Bewohner der Arabischen Halbinsel großen Wert auf die Pflege ihrer Traditionen: unzählige Volksfeste, die Förderung von altem Handwerk und die Pflege der antiken Stätten beweisen ein großes geschichtliches Bewusstsein der Araber. Die Menschen vor Ort berichten uns von ihrem Alltag und den Herausforderungen, die das Leben in den arabischen Staaten des 21. Jahrhunderts mit sich bringt – auch und vor allem für die Frauen.



Wir besuchen jahrtausendealte Kulturstätten und moderne Opernhäuser, reisen in kleine Fischerdörfer und aufstrebende Großstädte und tauchen ein in die atemberaubende Landschaft mit ihren riesigen Sandwüsten, den massiven Gebirgsketten und den kilometerlangen Sandstränden am Roten Meer und dem Arabischen / Persischen Golf.



Die Länder auf der Arabischen Halbinsel: Sie sind so unterschiedlich wie ihre Landschaften und ihre Menschen - und führen uns so auf eine faszinierende Spurensuche zwischen alten Traditionen und modernen Superlativen.



Unbekanntes Arabien





Saudi-Arabien – Der Westen | Ein Film von Sabine Howe | 12.02.2018

Saudi-Arabien – Der Osten | Ein Film von Steven Galling | 13.02.2018

Es war einmal… das Märchenland Oman | Ein Film von Nadja Frenz | 14.02.2018

Vereinigte Arabische Emirate | Ein Film von Sabine Howe | 15.02.2018

Die kleinen Nachbarn Bahrain, Katar, Kuwait | Ein Film von Steven Galling | 16.02.2018





„Unbekanntes Arabien“ ist eine Dokumentationsreihe von Nadja Frenz, Steven Galling und Sabine Howe, Redaktion: Dagmar Mielke, RBB / Arte, Produzentin: Sandra Maischberger, produziert von Vincent TV.



Weitere Informationen unter: https://www.arte.tv/sites/de/presse/programm/2018-02-12/063605-001-A/

