Reşeba - The Dark Wind ab 5. April 2018 bundesweit im Kino

Am 5. April startet Reşeba - The Dark Wind, das vielfach ausgezeichnete und kontrovers diskutierte Regiedebüt des kurdischen Regisseurs Hussein Hassan, im Verleih von mîtosfilm in den deutschen Kinos. Es ist der erste Spielfilm, der den Genozid an den Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat in der kurdischen Shingal-Region thematisiert.



Reşeba - The Dark Wind feierte seine Weltpremiere als Eröffnungsfilm des Duhok International Film Festival und war danach auf zahlreichen internationalen Festivals zu sehen. Beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg feierte das Drama 2016 Deutschlandpremiere und führte zu Tumulten im Kino, weil die Geschichte bei einzelnen jesidischen Gruppen kritisch gesehen wird. Die Jury zeichnete den Film mit dem Grand Newcomer Award Mannheim-Heidelberg, dem Hauptpreis des Festivals, aus.



Zum Inhalt: Reko (Rekesh Shabaz) und Pero (Diman Zandi) sind ein junges jesidisches Liebespaar. Kurz nach ihrer Verlobungsfeier am heiligen Ort Lalesh, greifen Anhänger des so genannten Islamischen Staats (IS) ihr Dorf in der kurdischen Shingal-Region an. Reko ist zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Dorf, sondern arbeitet als Sicherheitskraft bei einer amerikanischen Ölfirma. Einige der Dorfbewohner können sich in die Berge in Shingal flüchten und sich so vor den schwarz verhüllten Terroristen retten. Andere schaffen es nicht rechtzeitig zu fliehen. Die IS-Kämpfer trennen die Männer von den Frauen und Kindern und verkaufen die hübschen jungen jesidischen Mädchen auf dem Sklavenmarkt, darunter auch Pero. Als Reko von dem Angriff auf sein Dorf hört lässt, er alles hinter sich und versucht seine Geliebten zu schützen. Während die Familien der beiden Unterschlupf in einem Flüchtlingslager finden, sucht Reko immer noch verzweifelt nach Pero. Seine Suche führt ihn bis nach Syrien, wo er seine Verlobte letztendlich finden kann. Die junge Frau und ihre Familie können sich in dem Flüchtlingslager im Irakischen Kurdistan wieder vereinen. Doch Peros Trauma sitzt tief und sie wird stets von dem Erlebten verfolgt. Reko und Peros Familie kommen an ihre persönlichen Grenzen und auch die traditionelle jesidische Gemeinschaft hat Schwierigkeiten das Schicksal der jungen Frau zu akzeptieren. Die Zukunft der jungen Liebe bleibt ungewiss. Der Albtraum geht weiter und die schwierigste aller Fragen bleibt bestehen: Wird wahre Liebe die Grausamkeiten des dunklen Windes überwinden?



Reşeba - The Dark Wind wurde mit dem APSA Cultural Diversity Award (Asia Pacific Screen Awards), dem Best Muhr Fiction Feature Award(Dubai International Film Festival), dem FIPRECI Award (Dhaka International Film Festival) und dem High School Award und Audience Award als Bester Spielfilm beim Vesoul International Film Festival ausgezeichnet.



Reşeba - The Dark Wind ist ein Film von Hussein Hassan, produziert von mîtosfilm. Buch: Mehmet Aktaş und Hussein Hassan. Gefördert durch: Duhok City, General Cultural Directorate of Bahdinan Region, Duhok Cinema Directorate, Doha Film Institute, EZEF (Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit) – Brot für die Welt. Mit Rekesh Shabaz, Diman Zandi, Maryam Boobani u.a.

