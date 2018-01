Der Zirkeltag im rbb: 25 Jahre mit und ohne Mauer

Am 5. Februar 2018 ist die Berliner Mauer genauso lange weg, wie sie da war. Diesem einzigartigen Datum widmet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ein ganz besonderes Programm im Fernsehen, Hörfunk und online.



28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage – Am 5. Februar 2018 ist die Berliner Mauer genauso lange Geschichte, wie sie bittere Realität war. Ein Zirkelschlag um den 9. November 1989, dem Fall der Mauer, verbindet den 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus, exakt mit dem 5. Februar 2018 - historisch eine kurze Zeit, für einen Menschen ein halbes Leben, für die Welt ein Wimpernschlag.



Keine andere Region in Deutschland ist von den dramatischen Ereignissen und epochalen Umbrüchen so geprägt wie Berlin-Brandenburg. Die Mauer ist verschwunden, doch als historischer Bezugspunkt, als übermächtiger „Grenzstein“ teilt sie immer noch in ein Davor und Danach, in ein Hier und Dort und wirkt weiter in die Gesellschaft hinein – bis in jede einzelne Biografie.



Anlässlich des Zirkeltags „28 Jahre mit und ohne Mauer“ will der rbb am Montag, den 5. Februar 2018 seine Zuschauer, Hörerinnen und Hörer und Onlinenutzer einladen, sich – gleichsam spielerisch – der historischen Dimension des Datums bewusst zu werden. Präsentiert wird ein Programmereignis für die gesamte Region an dem sich alle Bereiche des Senders beteiligen – Fernsehen, Hörfunk und online, mit besonderen Programmideen, Aktionen und einem intensiven Austausch mit dem Publikum über die vielfältigen Themen mit und nach der Berliner Mauer.



Der Zirkeltag„28 Jahre mit und ohne Mauer“ im rbb-Fernsehen:



Der Film

Mein Berlin - 28 Jahre mit und ohne Mauer

Montag, den 05.02.2018 | 20:15 - 21:00



Film von Torsten Striegnitz und Simone Dobmeier



Montag, der 5. Februar 2018, ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Wochentag - wäre da nicht eine kalendarische Besonderheit, die dem Datum eine historische Dimension verleiht: Am 5. Februar 2018 ist die Berliner Mauer genauso lange weg, wie sie vorher gestanden hat: 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage.



28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage sind vergangen, seit die Mauer gefallen ist. 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage hat die Mauer gestanden. 2 mal 28 Jahre. Zwei Generationen lang hat die Mauer unsere Stadt geprägt und ihre Geschichte bestimmt. Auch heute noch ist Berlin ohne seinen Mauer-Mythos nicht denkbar. Jahr für Jahr kommen Millionen Besucher nach Berlin, um sich auf die Suche nach den Resten der Mauer zu machen. Doch eigentlich ist es unmöglich, aus den Überresten der Geschichte das ganze Bild wieder zusammen zu setzen. Wer nach Berlin kommt, der wandelt auf den Spuren einer allgegenwärtigen und doch unsichtbaren Vergangenheit. Die Mauer ist weg. Sie ist nun sogar länger weg, als sie da war. Doch sie prägt die Stadt weiterhin: Die Mauer hat Narben, Trauer und Wut hinterlassen. Sie hat mit dem 9. November die symbolstärksten Bilder für Trennung und ihre Überwindung in der Welt geschaffen. Doch vor allem hat sie das Berliner Lebensgefühl geprägt: In Berlin haben die Menschen bewiesen, dass Veränderung möglich ist, dass Revolutionen friedlich sein können und dass kein Unrecht Bestand hat. Seit 28 Jahren ist in Berlin alles möglich! Mit "Mein Berlin" begeben wir uns auf die Suche nach dem Puls der einstigen Mauerstadt: Wir treffen Berliner und folgen den Spuren der unsichtbaren und doch allgegenwärtigen Vergangenheit. Sie bestimmt den Takt und das Lebensgefühl Berlins. Jeder Mensch, der hier lebt, trägt sein eigenes Berlin im Kopf und im Herzen. Berlin existiert in dreieinhalb Millionen Köpfen und Herzen. Denn die Stadt, das sind die Menschen und Generationen, die hier leben. Sie prägen die Stadt und die Stadt prägt sie.



Die Reportage

Leben auf dem Grenzstreifen

Montag, den 05.02.2018 | 21:00 - 21:45



Film von Anja Widell und Constantin Stüve



Die Mauer ist am 5. Februar 2018 genauso lange weg, wie sie da war. Grund genug für die rbb-Reporter Anja Widell und Constantin Stüve den ehemaligen Grenzstreifen zu erkunden. Auf ihrem Weg rund um das frühere West-Berlin stoßen sie auf skurrile Geschichten, Erinnerungen und vor allem neues Leben.



Der Grenzstreifen ist in den vergangenen 28 Jahren zu neuem Leben erwacht. Heute ist hier Radweg, Wohngebiet oder auch Touristenattraktion. Menschen haben sich den Unort zurückerobert, sie treiben Sport, pflanzen Gemüse, campen oder shoppen. Die rbb-Reporter Anja Widell und Constantin Stüve haben die Mauer selbst nicht mehr erlebt. Mit der Frage "Wo war denn eigentlich die Mauer?" folgen sie dem ehemaligen Grenzverlauf. Ihre Reise führt sie unter anderem in eine Bäckerei, die direkt auf dem ehemaligen Todesstreifen steht. Viele Nachbarn, die heute hier Kuchen essen, bringen ihre Erinnerungen an 28 Jahre getrenntes Leben auf beiden Seiten der Mauer mit. Am früheren Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße überwuchern Neubauten die Mauernarben im Stadtbild. Kosten für die Eigentumswohnungen: Rund 5.000 Euro pro Quadratmeter. Mit ihrem Film zeigen die beiden rbb-Reporter, wie man heute - 28 Jahre nach dem Mauerfall - auf dem ehemaligen Grenzstreifen lebt, wie auch er dem stetigen Wandel Berlins unterliegt und wie viel Mauer-Erinnerungen im Alltag noch vorhanden sind.



Zudem zeigt das rbb- Fernsehen den erfolgreichen Zweiteiler „Die Frau vom Checkpoint Charlie“ von Regisseur Miguel Alexandre läuft am Nachmittag des Zirkeltages als Wiederholung.

