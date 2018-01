DIE BESTE ALLER WELTEN von Adrian Goiginger ab 9. März 2018 auf DVD und VOD

DIE BESTE ALLER WELTEN von Adrian Goiginger wurde am 19. Januar 2018 bei der Preisverleihung der 39. Bayerischen Filmpreise in zwei Kategorien geehrt: Adrian Goiginger wurde als Bester Nachwuchsregisseur, Verena Altenberger als Beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Wenn am 31. Januar in Wien die Österreichischen Filmpreise verliehen werden, hat das autobiografische Drama in neun Kategorien Chancen auf eine der Trophäen.



Ab 9. März 2018 wird DIE BESTE ALLER WELTEN im Verleih von FILMPERLEN, im Vertrieb von ALIVE HOME ENTERTAINMENT auf DVD und VOD im Handel erhältlich sein.



Zum Inhalt: Die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Kindes und ihrer Liebe zueinander.



Lagerfeuer, Feuerwerkskracher, Abenteuergeschichten: Der siebenjährige Adrian erlebt eine Kindheit im außergewöhnlichen Milieu einer Drogenszene am Rand einer österreichischen Stadt, und mit einer Mutter zwischen Fürsorglichkeit und Drogenrausch. Wenn er groß ist, möchte er Abenteurer werden. Trotz allem ist es für ihn eine behütete Kindheit, die beste aller Welten. Er ist kein unglückliches Kind, Helga ist eine liebevolle Mutter, spielt mit ihm Fußball, erzählt ihm Zaubermärchen, bestärkt ihn. Bis sich die Außenwelt nicht mehr länger aussperren lässt. Helga weiß, sie muss clean werden, um ihren Sohn nicht für immer zu verlieren. Doch dazu muss sie ihre eigenen Dämonen besiegen…



„DIE BESTE ALLER WELTEN ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und seiner Mutter, die ihren Sohn über alles liebt und doch so gefangen ist in ihrer Sucht“, sagt Regisseur Adrian Goiginger. „Doch durch die einzigartige Liebe zueinander wird ihr Leben nicht nur erträglich, vielmehr erschaffen sie sich ihre eigene Welt – Die beste aller Welten.“



Adrian Goiginger erzählt in seinem Debütfilm seine eigene Geschichte und schafft damit eine Hommage an seine Mutter, einer starken Frau, trotz aller widrigen Umstände. Mit dem österreichischen Shooting-Star Verena Altenberger, die für „DIE BESTE ALLER WELTEN als beste österreichische Schauspielerin ausgezeichnet wurde, und der Entdeckung Jeremy Miliker, der den Siebenjährigen unglaublich authentisch, echt und lebendig spielt.



DIE BESTE ALLER WELTEN ist eine Produktion von RitzlFilm und Lailaps Pictures GmbH in Koproduktion mit SWR und ORF, gefördert durch ÖFI, MFG und Stadt und Land Salzburg. Deutscher Kinostart im Verleih von FILMPERLEN war am 28. September 2017.



DIE BESTE ALLER WELTEN wurde mit dem Kompass Perspektive Preis bei der Berlinale 2017, mit dem Publikumspreis, dem Schauspielerpreis für Verena Altenberger und dem Preis für das Bestes Szenenbild bei der Diagonale 2017 sowie mit dem Publikumspreis, und dem NDR-Regiepreis beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Beim 39. Internationalen Filmfestival in Moskau wurde Verena Altenberger mit dem Preis für die Beste Schauspielerin ausgezeichnet. Bei den 13. Ahrenshooper Filmnächten wurde DIE BESTE ALLER WELTEN mit dem Hauptpreis sowie dem Publikumspreis ausgezeichnet. Außerdem erhielt Adrian Goiginger den First Steps Award 2017 für den „Besten abendfüllenden Spielfilm“. Bei der Preisverleihung der 7. Deutschen Regiepreise METROPOLIS 2017 wurde DIE BESTE ALLER WELTEN in drei Kategorien bedacht: „Beste Regie Nachwuchs“ für Adrian Goiginger, Verena Altenberger als „Beste Schauspielerin“ und Nils Dünker von Lailaps Pictures für die „Beste produzentische Leistung“.



