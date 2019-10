Pressemitteilung BoxID: 770187 (Zoologischer Garten Halle GmbH)

Herbstferien im Zoo - Elefantenbaby jetzt für Besucher sichtbar

Während der Herbstferien gibt es im Zoo Halle ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen und Aktionen unter dem Motto „Abenteuer Savanne - Endlose Weiten“. Dieses reicht von zusätzlichen kommentierten Schaufütterungen, inklusive den Elefanten, über eine Zoo-Rallye, bis hin zu geführten Expeditionen. Passend zum Thema Savanne, ist zudem seit vergangenem Donnerstag das neugeborene Elefantenbaby für die Besucher des Bergzoos sichtbar. Das Elefantenhaus ist wieder geöffnet und bei gutem Wetter, erkundet das Kleine stundenweise im Schutze ihrer Mutter bereits die Außenanlage.



Von heute an bis zum 13. Oktober, können sich die Besucher täglich auf eine spannende Zoo-Rallye mit teils kniffeligen Aufgaben begeben und am Ende, in einer Verlosung unter allen richtigen Einsendern des Rallyebogens, tolle Preise gewinnen. Die Rallye führt die Teilnehmer durch die Savannen -und Steppenlandschaften dieser Welt. Immer montags, mittwochs und freitags, um 11:00 Uhr, wird zudem eine geführte Expedition zu den tierischen Bewohnern dieser speziellen Lebensräume angeboten. Dabei können die Ferienkinder auf spielerische und anschauliche Weise mehr über die Lebensräume der Grasebenen lernen, die daran lebenden Tiere entdecken und am Schluss sogar ein Tier mit selbstgebastelten Beschäftigungsfutter füttern .An jedem Samstag und Sonntag während der Herbstferien, erwarten Zoolotsen die Besucher zusätzlich zu den regulären Fütterungen, zu besonderen kommentierten Schaufütterungen von drei ausgewählten Tierarten. Dabei erfahren die Zuschauer während und nach der Fütterung jede Menge Interessantes und Wissenswertes zu den vorgestellten Tieren. Die Fütterungszeiten sind wie folgt:



13:30 Uhr Erdmännchen

14:00 Uhr Elefanten

15:00 Uhr Löffelhunde



Da das Elefantenbaby derzeit noch für eine ganze Weile ausschließlich von Muttermilch lebt, ist die kleine Familie um Mutter Tana, Schwester Tamika und das Jungtier noch nicht in die Fütterungen involviert. Nichtsdestotrotz, kann man die drei mittlerweile auch auf der Außenanlage erleben. Noch bleibt das Jungtier zumeist instinktiv schutzsuchend unter dem Bauch der Mutter, aber bald wird die Neugierde auf seine Umgebung einsetzen und es zu von der Mutter losgelösten Erkundungen animieren. Da auch Elefantenbabys wie Menschenkinder auf Witterungsverhältnisse sehr sensibel reagieren und sich schnell erkälten können, entscheidet das Pfleger-Team je nach Wetterlage, ob die drei auf die Außenanlage dürfen. Auch Mutter Tana „hat ein Wörtchen mitzureden“, denn die Tore von der Mutterbox zur Außenanlage werden in regenfreien und schönen Stunden des Tages zwar geöffnet, aber ob es hinaus geht oder nicht, entscheidet die rührige Elefantenmutter ganz allein. Trotz alledem gibt es für die Besucher genügend Möglichkeiten einen Blick auf das noch namenslose Jungtier zu erhaschen, ob nun im Elefantenhaus, oder auf der Freianlage. Einer abwechslungsreichen und spannenden Herbstferienwoche steht also nichts entgegen.

