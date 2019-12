Pressemitteilung BoxID: 777873 (Zoologischer Garten Berlin AG)

Große Überraschung für Geburtstagsbär

Eisbärin Hertha im Tierpark Berlin wird ein Jahr alt

Erster Advent, erster Dezember, erster Geburtstag der „kleinen“ Eisbärin Hertha – wenn das kein besonderes Datum ist! Passend zu diesem Einser-Hattrick bekam das Geburtstagskind eine lebensgroße Eins in weihnachtlichem Rote-Beete-Rot geschenkt. Auch ihre Paten hatten eine Überraschung für Hertha's Ehrentag vorbereitet. Die Mannschaft von Hertha BSC spendierte dem kleinen Nachwuchstalent ein ganz besonders schönes Spielzeug: Ein eisiger, mit Blaukraut blau-weiß gefärbter Fußball zum Trainieren – ob sie es damit bald in die F-Jugend schafft?



„Das war für unsere gesamte Tierpark-Mannschaft schon ein besonderes Ereignis“, erinnert sich Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem an Hertha's Geburt vor einem Jahr. „Bei ihrer ersten Untersuchung im Februar brachte sie gerade einmal 8,5 kg auf die Waage – inzwischen sind es mehr als 10 Mal so viel. Tonja kann stolz auf sich sein, sie hat ihre Mutterrolle perfekt gemeistert.“ Die bei der Geburt nur meerschweinchengroße Hertha ist zu einer stattlichen Bärin herangewachsen, was ihrem ausgeprägten Spieltrieb aber keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil: Neugierig untersucht sie ihre Geburtstagsüberraschung von allen Seiten, während Mama Tonja erstmal nur Augen für die eingefrorenen Leckereine, wie Äpfel, Birnen und Möhren hat. Beim Anblick der gut doppelt so schweren Tonja wird schnell klar: Hertha ist eben doch erst eine halbe Portion Bär.



Auch Eisbär-Kurator Dr. Florian Sicks freut sich über die prächtige Entwicklung der kleinen Bärin und betont, welch wichtige Aufgabe die Eisbären im Tierpark Berlin haben: „Unsere Hertha hat ihre Rolle als Botschafterin ihrer Art bereits in jungen Jahren erfolgreich ausgefüllt und hilft uns weiterhin aktiv dabei, auf die Bedrohung des Lebensraumes Arktis aufmerksam zu machen.“ Der Eisbär wird auf der „Roten Liste“ der Weltnaturschutzunion (IUCN) bereits als gefährdete Tierart eingestuft. Zoo und Tierpark Berlin unterstützen die Non-Profit-Organisation Polar Bears International, welche die gefährdeten Bären in ihrem natürlichen Lebensraum erforscht. Das Ziel: Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen Schutzzonen eingerichtet werden, in denen die Tiere genug Nahrung finden und Nachwuchs ungestört aufziehen können. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: https://www.tierpark-berlin.de/de/natur-und-artenschutz/artenschutz-weltweit/eisbaer.



Auch ein Jahr nach ihrer Geburt begeistert Hertha mit ihren täglichen Entdeckungstouren über die felsige Anlage noch viele große und kleine Tierpark-Besucher. Eisbär-gerechtes Spielzeug animiert das natürliche Verhalten des Mutter-Tochter-Gespanns, wenn sie sich an „Beute“ anpirschen oder unter einer „Eisscholle“ durchtauchen.

