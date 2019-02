Exotisches Abenteuer für junge Entdecker

01.02.19

In den Winterferien bieten Zoo und Tierpark Berlin wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren an. Gemeinsam mit erfahrenen Zoo- und Tierpark-Guides werden ganz neue Ecken in Zoo und Tierpark erforscht. Junge Entdecker können gemeinsam spannende Erlebnisreisen in die afrikanische, asiatische und arktische Tierwelt wagen. Das Programm richtet sich ausschließlich an Kinder – Eltern dürfen ihre freie Zeit genießen.



Kinder lernen bei diesem Blick hinter die Kulissen zum Beispiel, wie die Tiere im Zoo am besten beschäftigt werden, warum einige Arten vom Aussterben bedroht sind und wie der Arbeitsalltag eines Tierpflegers aussieht. Im Tierpark dreht sich in diesen Winterferien alles um eisige Temperaturen und die Tiere in kalten Regionen.



Weil Ferien in Zoo und Tierpark tierisch hungrig machen, werden Eltern gebeten, ihr Kind mit einem Lunchpaket und ausreichend Getränken zu versorgen. Der Preis beträgt pro Tag und Kind inklusive Zoo- bzw. Tierparkeintritt 20 Euro. Die Tickets können im Vorverkauf im Service Center im Zoo bzw. an den Jahreskartenkassen im Tierpark erworben werden.



Weitere Informationen finden Sie unter:



https://www.zoo-berlin.de/de/erlebnis-zoo/fuehrungen-und-touren/ferienprogramm-im-winter



https://www.tierpark-berlin.de/de/erlebnis-tierpark/fuehrungen/ferienprogramm-im-winter

