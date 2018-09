Das tierischste Rennen der Stadt

Auf die Plätze, fertig, los! Auf knapp 5.000 begeisterte Läuferinnen und Läufer wartet am 9. September wieder ein tierisch-sportliches Spektakel: Der VOLVO Tierparklauf startet in seine siebte Runde.



Vorbei an akrobatischen Gibbons, grasenden Büffeln und süßem Zebra-Nachwuchs verläuft die einzigartige Strecke über 5 bzw. 10 km durch den größten Tierpark Europas. Auf die kleinen Sportbegeisterten wartet ein Bambini- und Kinder-Lauf (700 bzw. 1.100 m). Für alle die, die den Sonntag eher gemütlich angehen möchten, verspricht ein buntes Rahmenprogramm mit Schminkstand und Torwandschießen ebenfalls viele Highlights.



Die Läufe starten ab 09:30 Uhr. Start- und Ziel ist auch in diesem Jahr vor dem historischen Schloss Friedrichsfelde.



Der Tierpark Berlin hat am Sonntag von 9 bis 18:30 Uhr geöffnet. Zuschauer benötigen neben den regulären Tierpark-Eintrittskarten keine Extra-Tickets. Aufgrund des Laufs verkehrt die Elektro-Bahn am 9. September nicht. Weitere Infos: www.berlin-läuft.de.

