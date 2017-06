Am Donnerstag, den 29. Juni um 17:30 Uhr erfährt man bei der Wildkräuterführung im Zoo Augsburg wieder Interessantes zur Bestimmung, Geschichte, Wirkung und Verwendung heimischer Wildkräuter.



Zusammen mit dem Kräuterpädagogen und Zoobegleiter André Heichel begibt man sich vorbei an wilden Tieren auf die Suche nach wilden Kräutern. Bei einem gemütlichen Spaziergang entlang der Tiergehege im Zoo Augsburg lernt man die grüne Vielfalt unserer heimischen Wildkräuter und Pflanzen kennen.



Die Führung beginnt um 17:30 Uhr, dauert ungefähr zwei Stunden und kostet für Erwachsene 13 Euro, für Kinder (3-15 Jahre) 6,50 Euro. Jahreskarten werden beim Eintrittspreis berücksichtigt. Bitte melden Sie sich vorab unter 0821/567149-0 an.





