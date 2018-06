Englisch mal "tierisch anders" - Englische Führung im Zoo Augsburg am Sonntag, 17. Juni

Seit letztem Jahr bietet der Zoo Augsburg auch Führungen für alle englischen Muttersprachler sowie Englisch-Lernende an. Am Sonntag, den 17. Juni ab 14 Uhr gibt es erneut die Möglichkeit zusammen mit der Zoobegleiterin Pamela Jung den Zoo auf Englisch zu entdecken.



Die gebürtige Amerikanerin lebt seit fast 5 Jahren in Deutschland und ist seither auch ehrenamtlich im Zoo tätig. Erleben Sie zusammen mit ihr den Zoo von einer besonderen Seite - viel Wissenswertes und Spannendes rund um den Zoo und seine Tiere inklusive.



Die Führung beginnt um 14 Uhr, dauert ungefähr 2 Stunden und kostet 3 Euro zzgl. dem Eintritt. Jahreskarten werden beim Eintrittspreis berücksichtigt. Bitte melden Sie sich vorab unter 0821/567149-0 an.

