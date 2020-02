Pressemitteilung BoxID: 788333 (Zoo Hannover GmbH)

Der große Wurf von Gerda & Gerd

10facher Nachwuchs bei den Bunten Bentheimer Schweinen im Erlebnis-Zoo Hannover

Gerda & Gerd haben wieder einen großen Wurf gelandet. Punktum. Gleich zehn wild schwarz-weiß gepunktete Ferkel quieken im Heu auf Meyers Hof im Erlebnis-Zoo Hannover!



Geboren am 17. Februar, ist es der zweite Nachwuchs der stark gefährdeten Bunten Bentheimer Schweine im Erlebnis-Zoo Hannover, die seit März 2018 auf „Meyers Hof“ leben. Die genügsamen, robusten Schweine wurden ab Mitte des letzten Jahrhunderts nicht mehr gezüchtet, weil damals fettarmes Fleisch gefragt war. Mit einem kleinen Restbestand wurde in den 1980er Jahren wieder eine Zucht aufgebaut, bis heute gilt das Bunte Bentheimer Schwein dennoch weiterhin als gefährdet.



Berühmt sind die Bunten Bentheimer für ihre guten Muttereigenschaften. Auch Gerda lässt ihre wilden Zehn auf sich herumklettern und nach Herzenslust trinken. Vater Gerd zeigt sich übrigens ebenso gelassen wie die Mutter, schon weil er mit der Aufzucht des schwarz-weißen Gewusel nichts zu tun hat – er hört dem Grunzen aus dem Nachbarstall zu.



Zu sehen ist der große Wurf von 09 bis 16 Uhr im Stall „Mügge“ auf Meyers Hof.



Haustierrassen - vom Aussterben bedroht



Dass Haustierrassen vom Aussterben bedroht sind, klingt zunächst unlogisch. Und obwohl viele alte Rassen, wie die von Meyers Hof, robust und vielseitig sind, können sie in der modernen Viehwirtschaft mit spezialisierten Hochleistungsrassen nicht mehr mithalten. Deshalb will sie heutzutage kaum noch ein Landwirt halten – sie werden nicht mehr gezüchtet und sind daher leider vom Aussterben bedroht.



Viele Zoos und Tierparks, wie der Erlebnis-Zoo, haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese bedrohten Nutztierrassen zu erhalten und ihre ganz eigenen Besonderheiten den Besuchern vorzustellen.

