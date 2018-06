Zonta Club Pforzheim unter neuer Führung

Der Zonta Club Pforzheim hat eine neue Präsidentin: am letzten Sonntag übergab Professorin Heike Bühler das Amt an ihre Nachfolgerin Susanne Wendlberger. Jeweils zwei Jahre dauert die Präsidentschaft des Pforzheimer Serviceclubs, der sich sowohl lokal und regional als auch rund um den Globus für die Belange von benachteiligten Mädchen und Frauen engagiert.



In Pforzheim gehören insgesamt 41 Mitglieder dem Club an; weltweit gibt es rund 1200 Clubs mit mehr als 32000 Mitgliedern. In kommenden Halbjahr findet mit dem nunmehr 33. Zonta-Flohmarkt am Samstag, 13. Oktober sowie dem Weihnachts-Bastelmarkt im Pforzheimer Rathaus an den beiden ersten Adventswochenenden die wichtigsten Veranstaltungen des Clubs statt. Der Erlös kommt wie auch bereits in den Vorjahren hilfsbedürftigen Menschen aus der Region zugute. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge sowie kulturelle Veranstaltungen.



Weitere Infos unter www.zonta-pforzheim.de

