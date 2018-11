ZONTA Club Westfälischer Friede und Osnabrück setzen strahlendes Zeichen gegen Gewalt

27.11.18

Ein leuchtendes Zeichen für ein gewaltfreies, faires Zusammenleben hat die Friedensstadt Osnabrück am 24. November gesetzt: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen erstrahlten mehrere Gebäude der Stadt in Orange. Initiiert wurde die Osnabrücker Aktion vom ZONTA Club Westfälischer Friede (iG) in Osnabrück.



„Orange your City“ ist eine weltweite Kampagne von UN Women, die sich gegen Gewalt an Mädchen und Frauen einsetzt. Gewalt ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen auf der Welt. Sie betrifft jede dritte Frau. Geschlechtsspezifische Gewalt hat viele Gesichter. Dazu gehören neben häuslicher Gewalt, sexueller Belästigung und Übergriffen auch die weibliche Genitalverstümmelung, Menschenhandel und Prostitution, die Ausübung sexueller Gewalt in kriegerischen Konflikten, geschlechtsspezifische Morde sowie Zwangsverheiratung und Kinderehen.



Die Präsidentin des ZONTA Clubs Osnabrück Westfälischer Friede Anett Thürmer berichtet: „Vor einem Jahr haben wir die Kampagne in Osnabrück gestartet. Schon damals fand unsere Idee Anklang bei einigen Institutionen. In diesem Jahr ist deren Anzahl weiter gewachsen, darüber freuen wir uns sehr.“ So war in diesem Jahr erstmals auch die Stadt Osnabrück dabei – mit einem ihrer symbolträchtigsten Gebäude. Das historische Rathaus, in dem vor 370 Jahren der Westfälische Friede geschlossen wurde, leuchtete bei Einbruch der Dunkelheit orange und setzte damit ein unübersehbares Zeichen, dass Gewalt – in welcher Form auch immer – in unserer Stadt geächtet wird. Ebenfalls zum ersten Mal beteiligte sich die Hochschule Osnabrück mit ihrem Service- und Informationszentrum an der Aktion.



Auch die örtlichen IHK, Sparkasse, Lagerhalle, Kulturhaus, Landgericht, Frauenberatungsstelle, Stadtwerke, die OsnabrückHalle und die Firma HEIFO Rüterbories unterstützten die Aktion „Orange your City“ und zeigten so Flagge gegen Gewalt – ebenso wie verschiedene Kaufleute in der Innenstadt. „Wir danken allen beteiligten Organisationen und Unternehmen der Friedensstadt sehr herzlich für ihren Einsatz gegen Gewalt“, so Thürmer weiter.

