Zu einem bezaubernden Benefizkonzert unter dem Titel „FrühlingsTräume“ lädt der Zonta Club Pforzheim am Sonntag, 6. Mai um 16 Uhr ins Reuchlinhaus ein. Internationale Künstler präsentieren instrumentale und vokale Kammermusik der Romantik und runden den Klanggenuss mit einer Prise Jazz ab. Der Erlös des Konzerts fließt in den neuen „Zonta-Fonds gegen Altersarmut von Frauen“, der in Not geratenen Seniorinnen schnell und unbürokratisch helfen soll.



Bei den „FrühlingsTräumen“ erklingen Werke für Klavier zu vier Händen, für Gesang, Horn, Violoncello und Klavier sowie vieles mehr. Neben Komponisten wie Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Ignaz Moscheles, Claude Bolling kommen Werke der zwei bedeutendsten Komponistinnen der Musikgeschichte, der Pianistin Clara Schumann und der Sängerin Pauline Viardot. zur Aufführung. Die Zuhörer können sich freuen auf Ljiljana Borota und Christian Knebel (Klavierduo), Doreen DaSilva (Violoncello), Natasha Young (Sopran), Ira Maria Witoschynskyj (Klavier), Thomas Crome (Horn), Megumi Sano (Klavier), Klaus Dusek (Kontrabass), Christoph Müller (Flöte) sowie Moderator Alexander Weber.



ZONTA ist ein Serviceclub berufstätiger Frauen, der sich rund um den Globus für die Belange benachteiligter Mädchen und Frauen engagiert. Weltweit gibt es ca. 1.200 Clubs mit mehr als 32.000 Mitgliedern; in Pforzheim gehören dem Club aktuell 41 Mitglieder an. Weitere Infos unter www.zonta-pforzheim.de.



Karten zum Preis von 23,- € (erm. 11,- €) gibt es im Schmuckmuseum Pforzheim:



Reservierungen ab sofort möglich unter schmuckmuseum@pforzheim.de,



Kartenvorverkauf ab 20. April 2018 an der Museumskasse

