Crowdinvesting im boomenden Büromarkt Rhein-Ruhr: zinsbaustein.de launcht Revitalisierungsprojekt Cube Offices 574 in Leverkusen

Die Crowdinvesting-Plattform zinsbaustein.de gibt Anlegern erstmalig die Möglichkeit, im Rahmen eines Revitalisierungsprojekts in eine Büroentwicklung in Leverkusen zu investieren. Unter dem Namen „Cube Offices 574“ entstehen 5.133 m² Büroflächen, ein Café und 91 Stellplätze. Privatanleger können sich in Form eines Nachrangdarlehens ab 500 Euro bis 10.000 Euro mit einer Laufzeit von ca. 24 Monaten und einem Zinssatz von 5,25 Prozent pro Jahr an der Finanzierung beteiligen. Die digitale Plattform für Immobilieninvestments zinsbaustein.de wirbt für das Projekt insgesamt 1,275 Millionen Euro über die Crowd ein.



In Leverkusen-Opladen revitalisiert der Projektentwickler Cube Real Estate ein ehemaliges Verwaltungsgebäude der Deutschen Bahn zu einem modernen Gewerbequartier. Der Industriecharme des historischen Backsteingebäudes wird mit einem offenen Raumkonzept verbunden, das die Ansprüche an zeitgemäßes Arbeiten erfüllt und flexible Vermietungsmöglichkeiten bietet. Die Bürofläche ist in mehrere Groß- und Kleinräume aufgeteilt, die Firmen nach Bedarf als Mehrpersonenbüros und Meetingräume verwenden können. Als Teil des Stadtentwicklungsprojekts „Neue Bahnstadt Opladen“ wird das Projekt durch die Stadtentwicklung Leverkusens gefördert. Das Gelände ist 500 m vom Bahnhof Opladen entfernt, von dem aus die Innenstadt Kölns in nur 20 Minuten und die Düsseldorfs in ca. 45 Minuten erreichbar ist. Die Rückbaumaßnahmen sind schon im April 2017 angelaufen. Ein Festpreis-Vertrag mit dem Generalunternehmer Köster GmbH ist bereits geschlossen. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen ist im Mai 2018 geplant.



Als Projektentwickler fungiert die Firma Cube Real Estate. Unter dem Konzept Office Cube entwickelt und vermarktet das Unternehmen moderne Büroflächen. Im Bereich der Büroentwicklung liegt der Fokus zum einen bei der Optimierung sowie der Neupositionierung von Bestandsgebäuden, gleichzeitig wird der Neubau von Büroflächen angestrebt. Mit dem Projekt „Cube Offices 574“ finanziert der Projektentwickler bereits zum dritten Mal erfolgreich ein Projekt über zinsbaustein.de.



Schon seit Jahren zählt die Metropolregion Rhein-Ruhr zu den dynamischsten Büro-Immobilienmärkten Deutschlands. Mit wirtschaftsstarken Städten wie Köln, Düsseldorf und Leverkusen umfasst die Region rund 744.000 Bürobeschäftigte. Die hohe Nachfrage nach Büroflächen in den großen Ruhrgebiets-Metropolen führt zu einer zunehmenden Angebotsknappheit bei attraktiven Objekten. „Leverkusen ist eine preisgünstige Alternative zu den angespannten Büromärkten in Köln und Düsseldorf. Durch erstklassige Verkehrsverbindungen ist der Standort in Leverkusen-Opladen bequem von mehreren Metropolen aus erreichbar”, sagt Frank Noé, Geschäftsführer von zinsbaustein.de. „Mit dieser Asset-Klasse bieten wir unseren Kunden eine weitere attraktive Anlagemöglichkeit bei gleichbleibender Rendite-Risiko-Erwartung.”



Seit dem Markteintritt im Januar 2016 hat zinsbaustein.de über zwölf Millionen Euro Crowdinvesting-Kapital für Immobilien eingesammelt. Das Projekt „Cube Offices 574“ ist das elfte Projekt der Berliner Crowdinvesting-Plattform. Projektentwicklern stellt zinsbaustein.de das eingesammelte Kapital in Form eines Mezzanine-Darlehens zur Verfügung. „Diese Finanzierungsform bietet Projektentwicklern gleich mehrere Vorteile”, sagt Frank Noé. „Zum einen können sie das Eigenkapital für weitere Grundstücksankäufe und Projekte nutzen. Zum anderen erzeugt jede Crowdinvesting-Aktion sehr viel Aufmerksamkeit und soziale Bestätigung für das Projekt und den Entwickler.”



Über die Cube Real Estate GmbH



Die Cube Real Estate GmbH wurde im Jahr 2013 gegründet und versteht sich als mittelständischer Projektentwickler und Bauträger mit etwa EUR 120 Millionen Entwicklungsvolumen. Davon befindet sich aktuell ein Projektvolumen in Höhe von etwa EUR 30 Mio im Bau. Mittlerweile ist gemeinsam mit dem Gründer Tilman Gartmeier ein Team von 15 Mitarbeitern tätig. Der Fokus liegt neben der Entwicklung und dem Bau von Studentenwohnheimen und Apartmentanlagen auch im Bereich der Entwicklung und Revitalisierung von innerstädtischen Gewerbeprojekten und Hotels sowie zuletzt Baulandentwicklungen.

Zinsbaustein GmbH

zinsbaustein.de, die digitale Plattform für Immobilieninvestments, wurde im Januar 2016 von der sontowski & partner group und der FinLeap GmbH mit Sitz in Berlin gegründet. Das Portal eröffnet einem breiten Spektrum von Anlegern Zugang zu Anlageklassen, die traditionell semi-institutionellen und institutionellen Investoren vorbehalten waren. Immobilien-Projektentwickler ersetzen mit zinsbaustein.de Eigenkapital mit Nachrangdarlehen, die vor allem durch Crowdfunding bereitgestellt werden. Seit April 2016 ist zinsbaustein.de die erste TÜV-zertifizierte digitale Plattform für Immobilieninvestments in Deutschland. Mit den beiden Gesellschaftern stehen hinter zinsbaustein.de zwei etablierte Branchengrößen, die mit ihrer jeweiligen Expertise in der Immobilien- und Digitalbranche das Unternehmen vorantreiben.





