Fachtreffen gegen die Wohnungsnot

Die Bauinnung Bad Tölz und der Bayerische Ziegelindustrie-Verband (BZV) veranstalten am Donnerstag, 14. Februar, um 17 Uhr im Kurhaus in Bad Tölz ein Kommunales Wohnungsbaugespräch. Unter dem Motto „Bezahlbarer Wohnungsbau – nachhaltig, wohngesund und kosteneffizient“ diskutieren Herbert Kozemko, Obermeister der Bauinnung Bad Tölz, BZV-Vorstand Johannes Edmüller, Bürgermeister Josef Janker und stellvertretender Landrat Thomas Holz mit Vertretern aus Kommunen, Politik und Wirtschaft über die Lage auf dem Wohnungsmarkt und in der Bauwirtschaft. Zusätzlich informieren Bauexperten in kurzen Vorträgen darüber, wie Kommunen günstigen Wohnraum mit hoher Qualität schaffen können.



BZV-Vorstand Edmüller nennt den politischen Einfluss auf das Bauen immens. Die Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus 2001 und der Eigenheimzulage 2006 hätten wesentlich zur aktuellen Krise auf dem Wohnungsmarkt beigetragen. „Darum sind wir froh, dass die Staats- und die Bundesregierung mittlerweile wieder erkannt haben, dass das gesellschaftliche Megathema Bauen nur mit Unterstützung der Politik gemeistert werden kann.“ Vor allem aus dem noch jungen bayerischen Bauministerium erhoffe man sich neue Impulse. Mehr Stabilität für die Bauwirtschaft brächten zum Beispiel steuerliche Regelungen, die den Verkauf von Baugrund für Landwirte attraktiver machen. Außerdem solle den Bauherren die Entscheidung überlassen werden, mit welchen Technologien und Baustoffen die Energieeinsparvorgaben erreicht werden. „Das würde Genehmigungsverfahren beschleunigen, das Bauen günstiger machen und damit den angespannten Wohnungsmarkt zügiger entlasten.“



Bürgermeister Janker: Ich lebe gerne in der Steinzeit



„In Zeiten, in denen sich vor allem einheimische Familien auch in unserer Region die in die Höhe steigenden Grundstücks- und Mietpreise immer weniger leisten können, ist der kommunale Wohnungsbau eine der zentralen Aufgaben“, sagt stellvertretender Landrat Holz. Das Kommunale Wohnungsbaugespräch ist laut Bürgermeister Janker ein Baustein, das Thema bezahlbaren Wohnraum aktiv anzugehen und die Debatte darum transparenter zu machen. „In manchen Diskussionen über die richtige Bauweise höre ich, dass nur Holzbau modern und Ziegelmassivbau aus der Steinzeit sei. Aber ich lebe gerne in der Steinzeit.“ Der Mauerwerks-Ziegelbau habe sich über Jahrhunderte bewährt und komme ohne zusätzliche Dämm- und Dichtstoffe, Folien und Dampfsperren aus. „So kann man kosteneffizient, qualitativ hochwertig und ökologisch gut bauen. Ein Ziegelbau ist nachhaltig, weil nach der Lebensdauer eines Massivhauses die nachfolgenden Generationen nicht mit der umweltschädlichen Entsorgung von Sondermüll wie Styropor belastet werden.“



Wie kommunales Bauen konkret günstig und sozial- und umweltfreundlich gestaltet werden kann, zeigen drei Bauexperten auf. Peter Bachmann, Geschäftsführer der Sentinel Haus Institut GmbH, geht auf Rechtsaspekte und Praxiskonzepte für gesündere Gebäude ein: „Auf Wohnungsbauunternehmen kommen mit dem aktuellen Bauordnungsrecht neue Prüf- und Dokumentationspflichten zu“, sagt er. Gleichzeitig sei als Konsequenz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs in Deutschland ein gesundheitlicher Mindestschutz für Gebäude in den geltenden Verordnungen verankert worden, der im direkten Kontrast zur europäischen Bauproduktzulassung stehe. Diese stelle vergleichsweise geringe Anforderungen, gerade im gesundheitlichen Bereich. „Hier auf der sicheren Seite zu sein, ist das Gebot der Stunde. Dafür gibt es erprobte technische Konzepte.“



Alexa zieht mit in den Sozialbau



Hans Epp, Inhaber der Nürnberger & Epp Bau GmbH, erklärt am Beispiel eines im vergangenen Jahr gebauten Mehrfamilienhauses mit sechs Sozialwohnungen in Warngau, wie einfach Kommunen als Bauherren die vorgegebenen Standards durch die Verwendung von Mauerziegeln erreichen können. „Das sollte in den Rathäusern ankommen, denn der kommunale Wohnungsbau wird künftig für günstigen Wohnraum sorgen müssen.“



Und Markus Gildner, Verwaltungsrat der Solgården GmbH, stellt die moderne Wohnsiedlungsgemeinschaft Niederfeld vor, die er mit der Stadt Frankfurt und dem Deutschen Roten Kreuz verwirklicht hat – mit 54 Smart Homes für 120 bedürftige Menschen, die nicht auf Komfort verzichten müssen. In den Reihenhäusern und Mehrfamilienhäuser in Passivhausbauweise leben Flüchtlinge, Alleinerziehende, junge Familien und Senioren beisammen. Die Gebäude sind energetisch besser als Niedrigenergiehäuser und mit bis zu 70 Prozent selbst erzeugtem Sonnenstrom versorgt. Um den Sozialbau barrierefrei zu machen, können Rolläden, Licht und Heizung über den Sprachdienst Alexa von Amazon gesteuert werden. Weil dafür keine teuren Kabel und Schaltersysteme verlegt und installiert werden mussten, hat Gildner nicht nur Geld, sondern auch Bauzeit gespart. „So bringen wir die Bedürfnisse unterschiedlicher Personengruppen unten einen Hut und schaffen günstigen Wohnraum für alle. Und aktive Teilhabe statt Ausgrenzung und Vereinsamung.“



