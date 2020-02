Pressemitteilung BoxID: 788548 (ZIA Zentraler Immobilien-Ausschuss e.V.)

ZIA verschiebt den Tag der Logistikimmobilie

Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, hat sich dazu entschlossen, den Tag der Logistikimmobilie am 5. März 2020 in Berlin in den September dieses Jahres zu verschieben. „Die aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland haben uns zu diesem Schritt bewogen“, sagt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. Ein konkreter Termin für den Tag der Logistikimmobilie 2020 wird in Kürze bekanntgegeben.

