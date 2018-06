Tag der Immobilienwirtschaft 2018: Drei Bundesminister, ein EU-Kommissar, drei Oppositionsführer und 1.800 Besucher

Bundesinnen- und –bauminister Seehofer mit erster Rede vor der Immobilienwirtschaft

Bundesumweltministerin Schulze und Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit Antrittsbesuch bei der Branche

Oppositionsführer diskutieren aktuelle Ansätze der Bundesregierung

ZIA gründet Kommunalrat zum Austausch von kommunalen Spitzenvertretern und Immobilienwirtschaft





Am Mittwoch findet in Berlin der Tag der Immobilienwirtschaft des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, statt. Bislang haben rund 1.800 Gäste, darunter zahlreiche Entscheider aus der Wirtschaft und Politik, auf Einladung des ZIA zum wichtigsten Branchenkongress der Immobilienwirtschaft zugesagt. Zudem konnte der Verband zahlreiche namhafte Redner aus der Spitzenpolitik und Immobilienbranche als Referenten gewinnen. Unter anderem wird Bundesinnen- und –bauminister Horst Seehofer (CSU) zum ersten Mal bei einem Verbandstag der Immobilienwirtschaft sprechen. Darüber hinaus werden Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf die Bühne im Berliner Tempodrom treten. Den Abschluss des Hauptprogramms bildet der Auftritt von EU-Kommissar Günther Oettinger, der gemäß des diesjährigen Mottos des Tags der Immobilienwirtschaft, „Global denken. Lokal investieren“, über die internationalen Herausforderungen Deutschlands und Europas reden wird.



Mit Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen), Christian Lindner (FDP) und Dr. Dietmar Bartsch (Die Linke) werden darüber hinaus drei Oppositionsführer aus dem Bundestag zur Immobilienwirtschaft sprechen und miteinander über bau- und wohnungspolitische Forderungen ihrer Fraktionen und die Vorhaben der aktuellen Bundesregierung diskutieren.



Ein weiteres Highlight des diesjährigen Tags der Immobilienwirtschaft wird die Vorstellung des neuen ZIA-Kommunalrats. Den Vorsitz übernimmt die ehemalige Städtetagspräsidentin und Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen a.D., Dr. Eva Lohse. Zudem werden in einem Branchentalk Brigitte Walter, Vorstand der Real I.S., Rolf Buch, CEO der Vonovia, Alexander Otto, CEO der ECE Projektmanagement und Christian Ulbrich, CEO von JLL, über die aktuellen Herausforderungen des deutschen Immobilienmarktes aus nationaler und internationaler Perspektive diskutieren.



