Grunderwerbsteuersatz von 4,5 Prozent in Hamburg bis Ende des Jahrzehnts gesichert

Der Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz, hat beim Frühjahrsempfang der ZIA-Region Nord erklärt, dass bei der Grunderwerbsteuer in Hamburg der aktuelle Satz von 4,5 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert sei.



Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. begrüßt dieses Vorhaben. „Angesichts der aktuell großen Herausforderungen auf den Immobilienmärkten der Bundesrepublik sollte das oberste Ziel darin bestehen, ein stabiles Investitionsklima zu schaffen“, sagt Dr. Christoph Schumacher, Vorsitzender der ZIA-Region Nord. „Eine künstliche Erhöhung der ohnehin sehr hohen Erwerbsnebenkosten und die anhaltende Grunderwerbsteuer-Rallye führen nur dazu, dass Miet- und Kaufpreise weiter steigen und Investoren abgeschreckt werden. Am Beispiel Hamburg kann man sehen, dass es auch anders geht“, so Schumacher.

ZIA Zentraler Immobilien-Ausschuss e.V.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenverbänden der Branche. Er versteht sich als Stimme der Immobilienwirtschaft und spricht mit seinen Mitgliedern, unter diesen mehr als 20 Verbände, für 37.000 Unternehmen der Branche. Der ZIA will der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft ent-spricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene - und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren