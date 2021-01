Dr. Heike Piasecki, Niederlassungsleiterin und Prokuristin der Bulwiengesa AG, ist zur neuen Vorsitzenden der ZIA Region Süd gewählt worden. Sie folgt auf Iris Schöberl, Geschäftsführerin der BMO Real Estate Partners GmbH & Co. KG, die nach langjähriger Tätigkeit aus dem Vorstand des ZIA Süd ausschied. Sie wird sich künftig verstärkt um ihre Aufgaben im ZIA auf Bundesebene kümmern, u. a. als Vorsitzende des Ausschusses Handel. Der Regionalvorstand wird komplettiert durch Sven Behrends, Partner der PWC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Robert Gauggel, Mitglied der Geschäftsführung der BMO Real Estate Partners GmbH & Co. KG, Dr. Gunnar Gombert, Head of Sales & Business Development bei Jones Lang LaSalle SE, Dr. Pamela Hoerr, Vorstandsmitglied der REAL I.S AG, und Gabriele Volz, CEO der Commerz Real AG. Regionalbeauftrage ist Brigitte Walter.



Der ZIA bildet mit seiner Arbeit eine einheitliche Interessenvertretung im wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Umfeld der Immobilienwirtschaft. In den einzelnen Regionen werden diese Themen aufgegriffen und unter der Einbindung örtlicher Experten mit einem regionalen Fokus versehen. Die Regionen des ZIA bieten den Mitgliedern neben der direkten Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der Politik auch verschiedene exklusive Veranstaltungsformate. Damit steht den Mitgliedern der Weg offen, sich mit Playern der Branche vor Ort aber auch national zu vernetzen. Der ZIA Süd deckt mit seiner Arbeit die Region Bayern ab.



