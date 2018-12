13.12.18

(ZVG) Unter dem Motto „Seed the future” findet vom 18. bis 27. Januar 2019 die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin statt. Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) legt den Schwerpunkt seines Messeauftrittes auf „Nachhaltigkeit im Gartenbau“.



Der ZVG lädt Politik und Verbraucher an seinen Stand in die Blumenhalle ein, die in diesem Jahr unter dem Motto „Blooming City“ in Halle 9 ihre Tore öffnet.



„Wir geben Besuchern an unserem Messestand Einblick in die Vielfalt des deutschen Gartenbaus mit seinen verschiedenen Fachrichtungen und informieren über aktuelle gartenbaupolitische Themen. Über einen Nachhaltigkeitspfad werden die Leistungen der Branche im Bereich Umweltschutz, Biodiversität und bienenfreundliche Pflanzen erlebbar. Dabei klären wir über Nachhaltigkeit in der gärtnerischen Produktion, in Parks, im öffentlichen Grün, auf Friedhöfen oder auch im eigenen Garten auf“, lädt ZVG-Generalsekretär Bertram Fleischer ein.



So bietet beispielsweise das zukunftsweisende Grabgestaltungskonzept „NaturRuh - Natürlich Erinnern“ würdevolle Bestattungen bei gleichzeitiger Förderung der biologischen Vielfalt. ‘NaturRuh‘-Areale zeichnen sich durch eine besonders ressourcenschonende und natürliche Gestaltung aus. Futterstellen, Nistkästen, Insektenhotels und Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere sind ebenso integriert, wie farbenfrohe und insektenfreundliche Staudenbepflanzungen.



Abwechslungsreiche Aktionen im Rahmen der Nachwuchswerbekampagne „Gärtner. Der Zukunft gewachsen.“ zeigen, wie innovativ und attraktiv der Beruf Gärtner ist. Ob auf dem Balkon, der Dachterrasse oder im Garten – ein Hochbeet findet immer Platz. Sowohl Obst und Gemüse, als auch Kräuter und blühende Pflanzen gedeihen in diesen besonderen Gartenbeeten. In einem spannenden Workshop erleben Schülergruppen alles Wissenswerte zu diesem Thema.



Jungpflanzenbetriebe aus ganz Deutschland nutzen seit Jahren die Möglichkeit, Pflanzenhighlights am Messestand des Zentralverbandes zu präsentieren. Pflanzenliebhaber können diese Besonderheiten bereits im gärtnerischen Fachhandel erwerben.



