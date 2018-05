Hochklassige Wettkämpfe am Rand der Hohen Tauern: Adrenalinkick bei Sportgroßveranstaltungen in Zell am See-Kaprun

Die Region Zell am See-Kaprun ist auch 2018 ein Hotspot für internationale Sportveranstaltungen. Der idyllische Zeller See, die imposanten Berge und eine atemberaubende Landschaft schaffen hervorragende Voraussetzungen für anspruchsvollen Schwimm-, Rad- und Laufsport – sowohl für Profis als auch für Hobbysportler. Mit dem TRIZELL Triathlon, dem IRONMAN und dem Großglockner Ultra-Trail kommen diesen Sommer tausende Athleten aus über 60 Nationen nach Zell am See-Kaprun. Das Highlight ist der IRONMAN 70.3 vom 24. bis 26. August 2018 – er gehört zu den fünf größten IRONMAN 70.3 Veranstaltungen in Europa und die Region erwartet neben den über 2.500 Athleten bis zu 30.000 Besucher. Die erstklassigen Trainingsbedingungen und Angebote sind die perfekte Grundlage für hochklassige Wettkämpfe in der Region.



Startschuss mit dem Großglockner Ultra-Trail am 27. Juli 2018

Der Großglockner Ultra-Trail markiert den Start in die Wettkampf-Saison: Vom 27. bis 29. Juli 2018 geht es wieder rund am und um den höchsten Berg Österreichs. Die vierte Auflage des Großglockner Ultra-Trails beinhaltet die komplette Umrundung des Großglockners. Eine besondere Herausforderung für jeden Trail-Läufer: Über 110 Kilometer und 6.500 Höhenmeter müssen gemeistert werden. Es geht durch sieben Täler, drei Bundesländer und die Hochgebirgslandschaft des Nationalparks Hohe Tauern. Neben der kompletten Strecke können Interessierte auch eine Teilstrecke laufen. Die Anmeldung ist sowohl für Hobbysportler als auch für Profis online unter https://www.ultratrail.at/deutsch/anmeldung-results/anmeldung/ möglich.



TRIZELL Triathlon Zell am See-Kaprun am 28. Juli 2018

Die Sommerausgabe des Zeller Triathlons findet am 28. Juli 2018 statt. Sportler aus aller Welt gehen an den Start, um 1,5 Kilometer zu schwimmen, 40 Kilometer mit dem Rad zu fahren und zehn Kilometer zu laufen. Neben dem Hauptwettbewerb gibt es eine Sprintdistanz über kürzere Strecken und einen Kinder-Aquathlon, bei dem sich die jungen Sportler beim Schwimmen messen können. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online, die Teilnahme steht allen Interessierten offen: http://www.trizell.at/images/bewerbe/trizell-sommer/Ausschreibung_SommertriathlonDE.pdf



24. bis 26. August 2018: IRONMAN 70.3

Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun zählt mit seinem Rekordstarterfeld nicht nur zu den fünf größten IRONMAN 70.3 Veranstaltungen in Europa, sondern auch zu den schönsten der Welt: Die Radstrecke in Zell am See-Kaprun wurde vor kurzem zur drittschönsten IRONMAN 70.3 Radstrecke gewählt. „Die einzigartige Naturkulisse, die sportlichen Möglichkeiten sowie die sehr gute Verkehrsanbindung sind eine perfekte Grundlage für Sportveranstaltungen dieser Größenordnung“, sagt Renate Ecker, Geschäftsführerin der Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH. Beim IRONMAN ist für jeden die passende Disziplin dabei: Den Auftakt bildet der IRON GIRL RUN am 24. August 2018 über 4,2 Kilometer nur für Frauen. Beim IRONKIDS-Wettbewerb kämpfen die Nachwuchsathleten um die beste Zeit beim Schwimmen und Laufen. Der siebte Half IRONMAN findet am Sonntag, 26. August 2018, statt. Zuerst geht es für die Athleten in den glasklaren Zeller See für die Schwimmstrecke von 1,9 Kilometer. Anschließend legen sie 90 Kilometer mit dem Rennrad über Berge und Täler zurück, bevor sie 21,1 km entlang des Ufers des Zeller Sees einen Halbmarathon absolvieren. Die Anmeldung zum stets ausverkauften IRONMAN 70.3 mit 2.500 Athleten erfolgt für alle Interessenten online – nur die Vergabe der Startplätze zu unterschiedlichen Preisklassen richtet sich nach dem vorherrschenden Bestand an Startplätzen. Anmeldung und weitere Informationen unter: http://eu.ironman.com/de-at/triathlon/events/emea/ironman-70-3/zell-am-see-kaprun/anmeldung.aspx#ixzz5F1b1IRvW



Triathlon-Techniktraining für Einsteiger und Fortgeschrittene

Egal ob als Trainingseinheit, zum Spaß oder als konkrete Vorbereitung auf einen Wettkampf: Vom 25. bis 27. Mai 2018 findet das Triathlon-Techniktraining in Zell am See-Kaprun statt. Trainer Heinz Bédé-Kraut, Sportwissenschaftler aus Kitzbühel, hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Sein gleichnamiges Institut in Zell am See-Kaprun gilt mit seinen Coaching-Maßnahmen als eines der innovativsten in Österreich. Den Teilnehmern gibt er neben Trainingstipps auch Empfehlungen zur Planung, Vorbereitung und Technik mit auf die Strecke. Als weiteres Highlight ist im Paket ein Startplatz beim TRIZELL in Zell am See inkludiert. So haben alle, die ihren ersten Triathlon in Angriff nehmen möchten, und all jene, die ihre Bestzeit unterbieten wollen, gleich die passende Motivation. Anmelden können sich Interessierte unter

https://www.sportalpen.com/trainingscamp/triathloncamp-zell-am-see-kaprun-2018.



Relaqua: Entspannungstraining im Tauern Spa

Regeneration und Tiefenentspannung bietet der Relaqua und Apnoe Workshop im Tauern Spa Zell am See-Kaprun von 8. bis 10. Juni 2018: Relaqua ist Tiefenentspannung im und am Wasser in Verbindung mit dem Erlernen der unterschiedlichsten Atemtechniken wie Bauchatmung, Vollatmung und Wechselatmung. Komplettiert wird das Relaqua Konzept sowohl durch ergänzende Techniken, wie dem autogenen Training, der Meditation, Floating, Yoga und den mentalen Fähigkeiten aus dem Apnoetauchen, als auch durch den sogenannten Säugetiertauchreflex. Niki Linder, einer der besten Apnoetaucher Deutschlands, leitet den Workshop. Anmeldung und weitere Informationen sind unter https://www.tauernspakaprun.com/de/hotel/angebote-specials/relaqua-apnoe-workshop-2018-p7501 erhältlich.



Weitere Informationen zur Tourismusregion Zell am See-Kaprun unter www.zellamsee-kaprun.com.

Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

Gletscher, Berge und See - die österreichische Ganzjahres-Destination Zell am See-Kaprun vereint die gesamte Vielfalt der Alpen. In dem einzigartigen Naturparadies am Rande des Nationalparks Hohe Tauern finden Sportler, Aktivurlauber, Familien und Erholungssuchende im Sommer wie im Winter abwechslungsreiche Erlebniswelten. Dazu gehören die Gipfelwelt 3.000 auf dem Kitzsteinhorn, dem einzigen Gletscherskigebiet im Salzburger Land, das Familiengebiet Maiskogel, der Hausberg Schmittenhöhe sowie der Zeller See und die mehrfach ausgezeichnete 36-Loch-Golfanlage. Tradition und Authentizität spiegeln sich in den Veranstaltungen und kulinarischen Spezialitäten der Region wider. Sportereignisse der Extraklasse wie der Ironman 70.3 und der Großglockner Ultra-Trail ziehen Sportler in die atemberaubende Bergwelt.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren