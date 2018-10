Birthe Kretschmer wird Geschäftsführerin der ZEIT AKADEMIE

02.10.18

Birthe Kretschmer, 37, wird zum 15. November 2018 Geschäftsführerin der ZEIT AKADEMIE. Sie folgt auf Angela Broer, 45, die als Senior Vice President Professional Marketplaces zu Xing SE wechselt.



Rainer Esser, Geschäftsführer ZEIT Verlagsgruppe: „Angela Broer hat die ZEIT AKADEMIE großartig aufgebaut. Wir sind ihr sehr dankbar und wünschen ihr viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Position. Mit Birthe Kretschmer haben wir eine tolle Nachfolgerin gewonnen, die den weiteren Ausbau unserer Fortbildungsangebote für Unternehmen und Privatkunden vorantreiben wird.“



Birthe Kretschmer kommt von Territory (Gruner + Jahr), wo sie zuletzt als Leiterin Publishing Management wichtige Kundenetats wie die Deutsche Bahn betreute. Zuvor war sie international als freie Beraterin für Zeitungsredaktionen tätig und schulte Journalisten im Bereich der Digitalisierung.



Bei der ZEIT AKADEMIE wird Birthe Kretschmer die digitalen Lernprogramme ausbauen und das B2B-Kundengeschäft stärken. Die hochwertigen Seminarproduktionen sollen einem noch größeren Publikum zur Verfügung gestellt werden. Weiterer Geschäftsführer der ZEIT AKADEMIE ist Nils von der Kall, der gleichzeitig Verlagsleiter Marketing und Vertrieb ist.



Die ZEIT AKADEMIE ist eine hundertprozentige Tochter der ZEIT Verlagsgruppe. Die digitale Lernplattform bietet hochwertige Video- und Online-Seminare sowie Präsenzkurse an. Das Angebot richtet sich sowohl an interessierte Einzelpersonen als auch an Unternehmen für ihr eigenes Weiterbildungsprogramm.

