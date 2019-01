Ben Witter Preis 2019 geht an Axel Hacke

29.01.19

Der renommierte Ben Witter Preis, der in diesem Jahr zum 25. Mal verliehen wird, geht an den Münchner Schriftsteller und Journalisten Axel Hacke.



Die Jury der Ben Witter Stiftung ehrt damit einen „brillanten Reporter, dessen Texte gänzlich ohne Glutamat auskommen und der zugleich als Welt- und Selbstbeobachter ein Großmeister der kleinen Form ist“, wie sie zusammenfasst. Die Jury urteilt: „Axel Hacke gehört zu den wahren Feuilletonisten der Republik. Mit seinen frei schweifenden Betrachtungen und funkelnden Glossen hat er manch verblichenes Medien-Genre, von der Tierbeobachtung bis zur Erziehungsberatung, in ebenso heiterer wie erhellender Form neu erfunden. Die Bände mit seinen Kolumnen und Satiren, Träumereien und Fantasien sind seit Jahren ein bemerkenswerter Publikumserfolg.“



Axel Hacke, geboren 1956 in Braunschweig, ist als Journalist der Süddeutschen Zeitung und ihrem Magazin verbunden. Er hat sich auch mit Essay- und Kinderbüchern einen Namen gemacht.



Die Verleihung des Ben Witter Preises an Axel Hacke findet am 30. September 2019, um 19 Uhr im Hamburger Literaturhaus, Schwanenwik 38, statt. Die Laudatio hält Nils Minkmar, Autor des „Spiegel“ und Witter-Preisträger des Jahres 2016. Der Verleihung voraus geht eine Würdigung, „25 Jahre Ben Witter Preis“, durch die bekannte Hamburger Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg.



Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde erstmals 1995 verliehen.



Zu den weiteren Preisträgern gehören Gabriele Goettle, Georg Stefan Troller, Wladimir Kaminer, Willi Winkler, Fanny Müller, Rolf Vollmann und – im vergangenen Jahr – Christian Bartel. Stifter ist der 1993 verstorbene Hamburger Schriftsteller und Journalist Ben Witter.

