Karl-May-Spiele Bad Segeberg

Wer als einer der ersten die neue Inszenierung „Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“ erleben möchte, hat dazu am Freitag, 22. Juni, um 20.00 Uhr, bei der öffentlichen Generalprobe im Freilichttheater am Kalkberg Gelegenheit. Zu einem günstigen Preis – Erwachsene 14,- Euro und Kinder 12,- Euro - und bei freier Platzwahl können die Besucher erleben, wie viel Action und Spannung, aber auch Gefühl und Humor die neue Aufführung hat. Mit diesem neuen Abenteuer gehen die Karl-May-Spiele in ihre 67. Saison.



Jan Sosniok übernimmt zum sechsten Mal die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou. Gegen ihn stellt sich das Gangsterpaar Christine Neubauer als eiskalte Judith Silberstein und Jochen Horst, als gewissenloser Schurke Harry Melton.



Eine Applausordnung am Ende des Stückes gibt es aber nicht, denn nach altem Theaterbrauch darf erst die Premiere beklatscht werden.



Die Karten für die Generalprobe gibt es direkt an der Tageskasse, die ab 10 Uhr geöffnet ist. Einlass ist ab 19.00 Uhr.

