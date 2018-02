Hochwertige Gartentische multifunktional und zeitlos

Platz nehmen, wohlfühlen und genießen - die ZEBRA Gartentische laden zu gemütlichen Kaffeetafeln und Grillabenden in großer Runde oder im kleinen Familienkreis ein. Inspiriert von heutigen Indoormöbeln schaffen die aktuellen Modelle der ZEBRA-Kollektion eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre im Außenbereich, die der eines Esszimmers in nichts nachsteht.



Flix – das Esszimmer für Draußen



Mit Flix zieht der Charme der Vergangenheit auf der heimischen Terrasse ein. Sessel und Tisch im Retro-Look wirken einladend und stylisch zugleich. Die Tischplatte aus pflegeleichtem und beständigem HPL in Stein-Optik besticht durch ein besonderes Highlight: eine Zierleiste aus recyceltem Teakholz, die dem Tisch einen extravaganten Parkett-Look verleiht. Die ovale, durch die „Schweizer Kante“ filigran wirkende Tischplatte mit den Maßen 220 cm x 128 cm wird von vier schräg angeordneten Tischbeinen aus recyceltem Teak getragen. Die dazu passenden, stapelbaren Flix Dining Sessel versprühen durch die lockere und moderne Flechtart von Rückenlehen und Sitzfläche einen ganz besonderen Charme und strahlen Gemütlichkeit aus.



Nachhaltig dinieren mit Trix



Als neues Produkt der „greenline by ZEBRA“-Serie besticht Trix durch eine ovale Tischplatte aus recyceltem Teakholz. Die längs verlaufenden Teakholzplanken der Tischplatte wirken durch die „Schweizer Kante“ filigran und leicht. Eine in der Mitte des Tisches verlaufende Zierleiste aus gebürstetem Edelstahl bildet ein besonderes Highlight und verleiht dem Tisch sein extravagantes und modernes Erscheinungsbild. Die schräg verlaufenden Tischbeine sind ebenfalls aus Edelstahl und greifen das Inlay der Tischplatte gekonnt auf. Der Tisch mit den Abmessungen 220 cm x 128 cm bietet Platz für bis zu acht Personen. Passend zum Tisch gibt es eine Bank der gleichnamigen Serie.



Flexible Tische für große Runden



Den beliebten Tisch Linax aus recyceltem Teak in Kombination mit hochwertigem Edelstahl gibt es nun auch mit einer pflegeleichten HPLTischplatte in dem Farbton „slate-grey“. In Kombination mit den für Linax charakteristisch schräg verlaufenden Beinen aus gebürstetem Edelstahl sorgt der Tisch für einen edlen Look auf der heimischen Terrasse. Das neue Linax- Modell mit HPL-Platte und Inlay aus recyceltem Teak ist auch als Auszugstisch erhältlich und bietet somit genug Raum, um mit vielen Gästen gesellige Stunden unter freiem Himmel zu genießen.



Mit einer quer angelegten, breiten Beplankung aus recyceltem Teak und Tischbeinen aus hochwertigem Edelstahl überzeugt die „greenline by ZEBRA“- Serie Naxos. Die Serie Naxos bietet Tische in verschiedenen Längen von 160 cm bis 220 cm an. Ein zusätzlich erhältlicher Tisch mit nur 60 cm Breite rundet das Programm ab. Der Zusatztisch ist vielseitig und flexibel einsetzbar: er wirkt alleine oder dient als praktische Tischerweiterung.



Für die etwas geräumigeren Terrassen ist Rundtisch Onyx optimal. Ein Tisch zum Leben und Genießen. Mit größerer Tischplatte aus recyceltem Teakholz und senkrecht montierten Edelstahlbeinen ist Onyx der ideale Ort, um Familie und Freunde an den Feiertagen um sich zu versammeln. Dank des austauschbaren Einsatzes in der Mitte des Tisches kann hier ein praktischer Sektkühler aus Edelstahl integriert werden.



Zu allen Modellen bietet ZEBRA passende Sitzmöbel, Schutzhüllen und Pflegesets an. Erhältlich sind die Modelle im ausgesuchten Möbel- und Gartenfachhandel.





ZEBRA GROUP GmbH

Die ZEBRA GROUP GmbH mit Sitz in Hatten-Sandkrug (bei Oldenburg) ist deutschschweizerischer Hersteller hochwertiger und komfortabler Outdoor-Möbel aus recyceltem Teak, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffgeflecht und -gewebe. Die Kollektion umfasst Stühle, Sessel, Bänke, Hocker, Tische, Beistelltische und Liegen. Ergänzt wird das Sortiment durch Schirme, Outdoor-Accessoires und Zubehör. Wesentliche Merkmale der Möbel sind ihr hoher Komfort und die Langlebigkeit. Seit dem Jahr 2010 gehört die Premiummarke MAMAGREEN zur ZEBRA GROUP. ZEBRA Möbel sind in vielen europäischen Ländern, wie z.B. in Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Österreich, erhältlich. Die Produkte werden über den ausgesuchten Möbel- und Gartenfachhandel vertrieben. Weitere Informationen und Bezugsquellen: http://www.zebra-moebel.de und http://www.facebook.com/...

