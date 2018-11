Pute zu Thanksgiving - Nachfrage steigt: Brauch stammt aus Nordamerika, die Pute am besten aus deutscher Erzeugung

21.11.18

Morgen ist Thanksgiving! Immer am vierten Donnerstag im November findet das traditionsreiche nordamerikanische Erntedankfest statt. Die kulinarische Hauptrolle spielt an diesem Tag ein ganz besonderer Star: die Pute! Der traditionelle „Thanksgiving Turkey“ gehört in Kanada und den USA zum typischen Festessen einfach dazu. Und zunehmend auch in Deutschland: „Der Anlass Thanksgiving und die schöne Tradition des Genusses einer Festtagspute im Familien- und Freundeskreis gewinnen auch bei uns zunehmend an Bedeutung“, sagt Thomas Storck, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Putenerzeuger e. V. (VDP) und Vizepräsident des ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. „Thanksgiving liegt in deutschen Küchen im Trend. Wir spüren im Spätherbst eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach ganzen Puten deutscher Herkunft.“ Der Brauch stammt dabei aus Nordamerika, die Pute aber am besten aus deutscher Erzeugung: „Wem Tierwohl, Nachhaltigkeit und Qualität wichtig sind, der achtet beim Kauf von Puten oder Putenfleisch auf die deutsche Herkunft“, appelliert Thomas Storck in Richtung Verbraucher. Denn beim Thema Tierwohl haben die deutschen Putenerzeuger mit ihren strengen „Eckwerten“ als Branchen-Selbstverpflichtung mit die höchsten Standards weltweit. Und: Über 75 Prozent der Erzeuger nehmen zusätzlich an der Branchen-Initiative Tierwohl teil.



Wer traut sich an eine ganze Pute ran? Profikoch Tim Sillack zeigt auf Instagram, wie’s geht!



Für alle Puten-Begeisterten bietet das „We love Geflügel!“-Team der deutschen Geflügelwirtschaft auf dem eigenen Blog und dem Instagram-Account im Rahmen einer Thanksgiving-Themenwoche jede Menge Inspirationen und Rezepte sowie Tipps und Tricks rund um die Pute. Und wer sich bislang noch nie so recht an eine ganze Pute herangewagt hat, dem wird auch geholfen: In mehreren Instagram-Videos zeigt Profikoch Tim Sillack auf sympathische, leicht verständliche und vor allem appetitanregende Weise, wie eine Festtagspute ganz unkompliziert zubereitet wird.



Alles rund um den Thanksgiving-Genuss gibt es hier: welove.deutsches-gefluegel.de

