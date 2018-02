YouTube Insights und Trends zur Oscarverleihung 2018

YouTube Movie Trailers Leaderboard 2018 im Detail (globale Views):





Dunkirk ‒ Warner Bros. Pictures



Get Out ‒ Universal Pictures

The Shape of Water ‒ Fox Searchlights Pictures

The Post ‒ 20th Century Fox

Lady Bird ‒ A24

Phantom Thread ‒ Focus Features

Call Me By Your Name ‒ Sony Pictures Classics

Darkest Hour ‒ Universal Pictures

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ‒ Fox Searchlight Pictures







Fakten zur Wichtigkeit von Filmtrailern auf YouTube:





Sich Filmtrailer auf YouTube anzuschauen, kann die Entscheidung der Zuschauer beeinflussen, einen Film im Kino zu gucken. Laut einer aktuellen Ispos-Studie gaben 78 Prozent der YouTube-Nutzer an, dass Film-/TV-Trailer und Clips auf YouTube ihnen bei der Entscheidung helfen, ob sie ins Kino gehen oder fernsehen wollen.

Darüber hinaus erklärten 46 Prozent der YouTube-Nutzer, die unterhaltungsbezogene Einkäufe getätigt haben, dass sie nur dann Kinokarten kaufen werden, wenn sie den Trailer vorher auf YouTube gesehen haben.





Die meistgesehenen Oscar-Dankesreden auf YouTube (globale Views):





Leonardo DiCaprio (2016)

Heath Ledger (2009)

Matthew McConaughey (2014)

Kate Winslet (2009)

Jennifer Lawrence (2013)

Roberto Benigni (1999)

Tom Hanks (1995)

Natalie Portman (2011)

Sandra Bullock (2010)

Adrien Brody (2003)







Analyse der nominierten „Besten Filme“ auf Basis von YouTube-Rezensionen*



Film, bei dem am häufigsten gelacht wird: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri





Ungefähr 50 Prozent der Review-/Reaktionsvideos auf YouTube verwenden das Wort „funny“ (lustig), um Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zu beschreiben. Das ist der höchste Wert verglichen mit den anderen in dieser Kategorie nominierten Filmen. Weitere Adjektive, die die YouTube Creator nutzen: „serious“ (ernsthaft) und „dark“ (dunkel). Ein Beweis für die Einzigartigkeit des Films, der eine Balance zwischen komödiantischen und ernsthaften Themen findet.







Film, bei dem am häufigsten geweint wird: Call Me By Your Name





Das Coming-of-Age-Drama holt sich die Trophäe für die meisten Review-/Reaktionsvideos mit dem Wort „cry“ (weinen). In etwa 20 Prozent Videos finden sich Referenzen dazu. Ein Anzeichen, dass die YouTube-Community vom Film sehr bewegt war.







Rund 60 Prozent der Videos benutzten das Wort „beautiful“ (schön) zur Beschreibung des Films; der höchste Wert aller in der Kategorie „Bester Film“ nominierten Filme. An zweiter Stelle liegt Shape of Water, hier fiel der Begriff in 53 Prozent aller Videos.





In dieser Infografik finden Sie zu jedem nominierten Film in der Kategorie „Bester Film“ eine Analyse, wie YouTube Creator die Filme beschreiben: https://photos.app.goo.gl/I0CEVnduHiCOmlUa2.



* Diese Analyse basiert auf den Untertiteln aus jedem englischsprachigen Review- und Reaktionsvideo zu den Filmen, die in diesem Jahr für „Bester Film“ nominiert wurden.

