Pressemitteilung BoxID: 783642 (Your Family Entertainment AG)

Vodafone nimmt Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi" TV der Your Family Entertainment AG in Pay-TV-Portfolio auf und erweitert die bestehende Kooperation im Bereich Video-on-Demand

Der preisgekrönte Pay-TV Kindersender "Fix&Foxi" der Your Family Entertainment AG (YFE) wird ab Ende Februar 2020 bei "Giga TV", dem TV-Angebot von Vodafone vertreten sein.



Nach der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit im non-linearen Bereich kann jetzt auch der lineare Sender der Your Family Entertainment, "Fix&Foxi" TV, bei Vodafone im PayTV Paket "HD Premium Plus" empfangen werden.



Des Weiteren wird das Video-on-Demand-Paket in der neuen Kooperation erheblich aufgestockt. So werden Kinderserien auch in verschiedenen Fremdsprachen, wie Englisch, Französisch, Arabisch, Türkisch und anderen Sprachen im Vodafone Angebot abrufbar sein. Die YFE kann dabei auf ein Portfolio von mehr als 3.500 Halbstunden hochwertiger und gewaltfreier Kinderprogramme zurückgreifen, welche jeweils für sich genommen mehrsprachig zur Verfügung stehen.



Nach dem Gewinn des Eutelsat TV Awards als bester Kindersender ist dies ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Expansion der YFE im nationalen und internationalen Markt.



"Wir haben schnell auf die Anforderung im Markt reagiert und können non-linearen Content und unseren linearen Kindersender "Fix&Foxi" TV parallel anbieten. Die YFE öffnet sich dem Markt als unabhängiger, flexibler Anbieter von hochwertigen Filmen und Serien für die ganze Familie, wie zum Beispiel "Helden der Stadt", "Urmel" oder "Der Kleine Bär". Wir freuen uns, nun auch die Kunden und Zuschauer von Vodafone mit unserem Kinder- und Familienprogrammen unterhalten zu können", so Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (