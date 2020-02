Pressemitteilung BoxID: 788466 (Yokohama Reifen GmbH)

Werkstattersatzwagen auf Tour

YOKOHAMA übergibt die ersten Cat Cars an Reifenhändler

Im Rahmen des langjährigen Händlerpartnerprogramms „YOKOHAMA Club Network" wurden schon Ende 2019 die ersten Werkstattersatzwagen an Partnerhändler überreicht. In freudiger Erwartung kamen die Händler zur Übergabe nach Düsseldorf, um ihre ungewöhnlich folierten „YOKOHAMA Cat Cars“ in Empfang zu nehmen. Die MAZDA 2 Fahrzeuge bekamen das beliebte Katzenfell über die Ohren bzw. über die Außenspiegel gezogen und setzen somit die beliebte YOKOHAMA ADVAN Fleva Reifen-Kampagne, deren Bild ein Auto im Katzenfell zeigt (www.yokohama.de/advan-fleva), weiter fort.



In den Jahren 2017 und 2018 hatte YOKOHAMA schon einmal zwei Geparden-Katzenautos für eine Roadshow auf die Straße gebracht, die im Social Net und auch vor Ort bei den Partnern für Begeisterung sorgten. Nun folgte ein Relaunch des Layouts, das seit Dezember 2019 schon auf 16 Fahrzeugen in ganz Deutschland zu sehen ist. Beste Möglichkeiten für Händler diese für ihre eigene Marketingaktivitäten im Social Net sowie im täglichen Hofgeschäft der eigenen Region zu nutzen. Gleichzeitig wird die Marke YOKOHAMA im Markt sichtbarer und bekannter. Das YOKOHAMA-Partnerprogramm erhält dieses Jahr ebenfalls einen Neustart, mit der Einführung von Stufen, die es für Händler noch interessanter machen YOKOHAMA-Reifen zu vermarkten. Händler, die sich für dieses Programm interessieren, können sich an den jeweiligen YOKOHAMA-Außendienstmitarbeiter oder an die YOKOHAMA-Zentrale in Düsseldorf wenden (Mail: info@yokohama.de).



Warum gerade ein Katzenauto als YOKOHAMA-Kampagnenbild? YOKOHAMA ist ein japanischer Reifenhersteller mit Sitz in Tokyo. Ein Gepard ist die schnellste Katze der Welt und passt daher perfekt zum sportlichen YOKOHAMA ADVAN Fleva Reifen. Katzen sind in Japan Glückssymboltiere, die dem Besitzer Wohlstand, Erfolg und Freude überbringen sollen, sie werden als „Maneki Neko“ bezeichnet. Die Legende besagt, dass ein Herrscher im 17. Jahrhundert bei einem Gewitter von einer Katze durch Winken von seinem Standort weggelockt wurde. Als er dem Winken folgte, schlug ein Blitz an seinem vorherigen Standort ein. Die Katze hatte ihm somit das Leben gerettet, wurde heiliggesprochen und bekam einen eigenen Maneki Neko Tempel in Tokyo. Das sind viele Gründe, warum die Besitzer der neuen YOKOHAMA Cat Cars viel Freude an ihren neuen Werkstattersatzwagen haben werden, die im Sommer auf 185/60 R16 86H YOKOHAMA ADVAN Fleva Reifen fahren werden und jetzt im Winter auf YOKOHAMA W.drive V903 oder dem Ganzjahresreifen BluEarth-4S AW21 unterwegs sind. Die Plüschversion des ADVAN-Fleva-Geparden gibt es im YOKOHAMA-Merchandisingshop online auf www.yokohama-shop.de/zootier-leopard-fleva.html und auch der passende Turnbeutel kann dort käuflich erworben werden: www.yokohama-shop.de/turnbeutell-advan-fleva.html.



Jede Menge News von YOKOHAMA sowie viele weitere spannende Themen werden regelmäßig auf der Homepage www.yokohama.de veröffentlicht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (