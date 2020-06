Pressemitteilung BoxID: 802249 (Yamaha Motor Deutschland GmbH)

Yamaha gibt Mehrwertsteuersenkung an Kunden weiter, für zahlreiche Modelle gilt der neue Preis ab sofort

Finanzminister Olaf Scholz will „mit Wumms aus der Krise“ und hat damit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Darauf lässt Yamaha Taten folgen und gibt die Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 direkt an Endkunden weiter - und das ohne Wenn und Aber. Bereits ab sofort bietet Yamaha gemeinsam mit den Handelspartnern diese Reduzierung für ausgewählte Modelle an.



Das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket umfasst auch die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 16%. Um dem Endkunden die Ersparnis durch die verringerte Umsatzsteuer direkt weiterzugeben, passt Yamaha zum 01.07.2020 die unverbindliche Preisempfehlung für alle Produkte an.



Bereits zum 01.06.2020 hatte Yamaha die Preisdarstellung auf der Homepage angepasst und zeigt nun als Hauptpreis die UVP inklusive der anfallenden Hersteller-Nebenkosten (nicht mehr wie bisher die UVP zuzüglich Nebenkosten), damit der Kunde den Gesamtpreis auf den ersten Blick sieht.



An dieser transparenten Darstellung wird auch weiterhin festgehalten. Die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Nebenkosten werden ohne Rundungen dargestellt. Somit sieht der Endkunde direkt, dass Yamaha die Preisempfehlungen an die gesenkte Mehrwertsteuer anpasst.



Da sich einige Kunden nun überlegen werden, ob sie ihren Motorradkauf auf den Zeitraum nach dem 01.07.2020 verschieben sollen, bietet Yamaha gemeinsam mit teilnehmenden Handelspartnern diesen Preisvorteil schon jetzt für ausgewählte Modelle an.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (