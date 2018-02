Yamaha erhält zum fünften Mal in Folge den "iF Design Award"

Es ist Yamaha Motor eine große Ehre mitteilen zu dürfen, dass unser Hyper-Naked-Sportmotorrad MT- 10 SP sowie unsere Sportroller TMAX DX und XMAX 300 mit dem prestigeträchtigen "iF Design Award 2018"* ausgezeichnet wurden. Jede dieser Auszeichnungen erfolgte in der Kategorie "Produkte". Mit der Auszeichnung 2018 wurde Yamaha Motor nun schon zum fünften Mal in Folge diese Ehre zuteil.



Die MT-10 SP ist das unangefochtene Flaggschiff der MT-Reihe. Die Modelle im Segment Hyper Naked zeichnen sich weltweit durch enorm leistungsstarke Motoren sowie dynamische und agile Fahreigenschaften aus. Diese Spezialversion der MT-10 ist mit einem elektronischen Racing-Fahrwerk von Öhlins ausgestattet, das ein Höchstmaß an Kontrolle bietet sowie mit einem exklusiven Vollfarb- TFT-Cockpit und speziellen Racing-Farben.



Bereits seit 2001 lässt der Verkaufsschlager TMAX die Herzen von über 233.000 Fahrern höher schlagen. Der Premium-Roller TMAX DX bietet von allen TMAX-Rollern den größten Luxus. Dank Traktionskontrolle, schlüssellosem Smart Key-System, großem Stauraum für 2 Jet-Helme und TFTHightech- Cockpit bietet der TMAX die sportliche Leistung eines Motorrads, verpackt in einem praktischen und alltagstauglichen Motorroller. Egal, ob als Pendler oder bei einem Ausflug - der TMAX DX bringt maximalen Fahrspaß. Die elektronisch einstellbare Verkleidungsscheibe und der Tempomat machen längere Fahrten noch angenehmer. Mit dem zweistufigen D-MODE kann die optimale Motorcharakteristik für Stadtfahrten oder eher sportliches Fahren gewählt werden.



Mit seiner reinen TMAX-DNA bietet auch der XMAX 300 Stil, Status, Premium-Qualität und den Komfort eines Maxi Sportrollers zu einem attraktiven Preis. Die Motorrad-ähnliche Telegabel sorgt für erhöhte Stabilität und der kompakte Rahmen für ein agiles, sportliches Handling mit dem Komfort der Business-Class. Der leistungsstarke und wirtschaftliche Blue Core-Motor bringt die Leistung, die für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder für Ausflüge am Wochenende nötig ist. Mit seiner neuen, hochwertigen Sitzbank, den LCD-Instrumenten, dem dynamischen Rahmen, zwei LED-Scheinwerfern und dem Erscheinungsbild der MAX-Familie, erfüllt der XMAX 300 alle Wünsche und Anforderungen an einen moderenen Sportroller. Die XMAX-Modelle sind im mittleren Segment unserer Sportroller angesiedelt und werden weltweit vertrieben.



* Der "iF Design Award" wird von der iF International Forum Design GmbH verliehen, der traditionsreichsten unabhängigen Designorganisation der Welt mit Hauptsitz in Hannover. Seit 1953 werden mit diesem Preis Industrieprodukte mit revolutionärem Design ausgezeichnet.



Yamaha Motor Design Award Website: https://global.yamaha-motor.com/about/design/awards/





