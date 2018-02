Yamaha MyRide - die App zur Steigerung Ihrer Fahrerlebnisse!

Yamaha bietet mit der MyRide Smartphone-App eine interessante Ergänzung zu den gängigen Motorrad Navigationsgeräten an. Neben der reinen Routenaufzeichnung bietet die App zahlreiche Funktionalitäten, die die individuelle Tourplanung erleichtern. Zudem lassen sich verschiedene Fahrzustände aufzeichnen und anschließend auswerten.



So kann man die eigenen gefahrenen Touren abspeichern und mit Freunden teilen. Dazu lassen sich während und nach der Fahrt Bilder zu den Touren hinzufügen, um so eine bleibende Erinnerung in Form eines Tour-Tagebuchs zu generieren.



Auch bietet die stetig wachsende Zahl an öffentlich zugänglichen Motorradtouren eine perfekte Ausgangsbasis für die individuelle Planung. Die gpx-Dateien lassen sich für die externe Nutzung und Weiterverarbeitung zudem exportieren.



Ein besonderes Feature ist die Datenerfassung von verschiedenen Parametern wie Schräglagenwinkel, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Bremskraft und Höhe über Meeresspiegel. Durch dieses rudimentäre Datarecording werden die einzelnen Touren zusätzlich angereichert und im Nachhinein intensiv erlebbar.



Die App ist kostenfrei für Apple iOS- und Android-Geräte erhältlich.



Apple iTunes: https://itunes.apple.com/de/app/myride/id1255766787?mt=8



Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.myride&hl=de

