Pressemitteilung BoxID: 786574 (Yamaha Motor Deutschland GmbH)

Yamaha Motor erhält das siebte Jahr in Folge den weltweit renommierten "iF Design Award"

Yamaha Motor hat zum siebten Mal in Folge den international angesehenen "iF Design Award" für zwei Modelle erhalten: prämiert wurden das Erfolgsmodell Ténéré 700 und das Mobilitätskonzept YNF-01 (Yamaha Next Field).



Die Ténéré 700 ist eine Abenteuer-Enduro, die die Tradition des Begriffs Ténéré bestens widerspiegelt. Ténéré stützt sich auf die brillante Erfolgsgeschichte bei einer der härtesten Rallyes der Welt - der Dakar - in den 80er und 90er Jahren. Gleichzeitig ist der Begriff Ténéré auch immer verbunden mit zahlreichen Motorradreisenden, die ihr Abenteuer fern der Heimat suchen.



Das Designkonzept "Exciting Adventure Ténéré" verlieh diesem Modell ein hoch positioniertes „Gesicht“ mit einer dreiteiligen Scheibe oberhalb des markanten Scheinwerfers. Dadurch entsteht ein Design, das Abenteuergeist zum Ausdruck bringt. Getreu dem Motto „Ténéré 700: Der nächste Horizont gehört Ihnen.“



Die Ténéré 700 verfügt über einen 689 cm³ großen wassergekühlten 2-Zylinder-Reihenmotor mit 270°-Kurbelwellenversatz, der in einem leichten Chassis montiert ist. Mit einem hohen Grad an Bewegungsfreiheit für den Fahrer, einer großen Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit bietet die Ténéré 700 ein Bandbreite an Gelände-, Abenteuer- und Touringleistungen auf hohem Niveau, die in der Klasse ihresgleichen sucht.



Das Konzeptmodell YNF-01 ist als Fahrzeug für niedrige Geschwindigkeiten gebaut und soll Mobilität garantieren. Auch hier ist das Styling vom Outdoor-Gedanken inspiriert. Die groß dimensionierten Reifen samt Einzelradaufhängung ermöglichen das Fahren auf verschiedensten Straßenoberflächen. Die kompakte Form kombiniert mit einem robusten Chassis und einem Rahmendesign, vermitteln ein Gefühl von Sicherheit und Freiheit.



Das YNF-01, das mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde, knüpft damit an seine Auszeichnung mit dem "Red Dot Award: Designkonzept 2019" an.



Der iF Design Award ist ein Designpreis, der vom iF International Forum Design - der ältesten unabhängigen Design-Organisation der Welt mit Sitz in Hannover - gestiftet wird. Seit 1953 werden jedes Jahr herausragende Designs von Industrieprodukten aus der ganzen Welt prämiert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (