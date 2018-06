Neues Yard Built Bike von Yamaha-Klein (Dillingen/Saar) auf dem Wheels & Waves Festival 2018

Unter dem Motto „Back to the Waves“ startet Yamaha Motor beim diesjährigen Wheels and Waves Festival (14.-17.06.2018) in Biarritz/F durch! Neben fünf YARD Built Custombikes aus ganz Europa hat auch Yamaha-Klein eine XSR700 für das legändere Punk’s Peak Rennen aufgebaut. Seine „Bantam Racer“ getaufte Kreation schlägt gekonnt eine Brücke zwischen den klassischen Rennmaschinen vergangener Tage und der Gegenwart.



Seit 2012 präsentierte Yamaha über 60 YARD Built Bikes, bei denen das Know-How und die Kreativität der Customizer und die unbegrenzten Umbaumöglichkeiten der Sport Heritage Modelle unter Beweis gestellt wurden. Das angesagte Wheels and Waves Festival, eine Veranstaltung, die wie kaum eine andere die Themen Motorrad, Wave- und Skateboarden sowie Kultur vereint, liefert den perfekten Rahmen für den nächsten großen Aufschlag. Aus Europa werden insgesamt sechs YARD Built Projekte in Biarritz/F präsentiert. Yamaha Motor Deutschland hat Yamaha-Klein beauftragt, eine XSR700 für die Veranstaltung aufzubauen. Der Vertragshändler aus Dillingen/Saar hat bereits 2015 beim YARD Built Dealer Contest mit der XJR1300 für großes Aufsehen gesorgt und den Wettbewerb gewonnen.



Getreu der YARD Built-Philosophie - Umbauten ohne wesentliche Veränderungen an Rahmen und Motor – hat Mastermind Dominik Klein den sportlichen Kern der XSR700 freigelegt und mit hochwertigen Fahrwerkskomponenten kombiniert. Vorn kommt eine Upside-Down-Gabel inklusive angepasster Gabelbrücken aus der YZF-R1 zum Einsatz, während hinten ein K-Tech Stoßdämpfer die Feder- und Dämpfungsarbeit übernimmt. Die mit alpha technik-Bremsscheiben bestückten OZ-Räder in den Größe 3,5x17 und 6,0x17 nehmen Bridgestone W01 Regenreifen auf. Die Sitzposition ist dank 3D-Stummellenker von BKG und zurückverlegte Fußrasten sowie Kühlerverkleidung aus dem Yamaha Originalzubehör Programm individuell anpassbar, während der GFK-Höcker aus eigener Fertigung sich stimmig in das Gesamtbild einfügt.



Am Fahrzeug finden sich aber auch feine technische Lösungen wir die mit Magura Hymec Komponenten auf hydraulische Betätigung umgebaute Kupplung. An der Front kommt zudem ein JW Speaker 5,75" Bi-LED Scheinwerfer zum Einsatz, der in einem eigens angefertigten Gehäuse und Halterungen steckt.



„Die XSR lässt sich sehr einfach individuell umbauen und bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten für die Erschaffung eines wirklich persönlichen und einzigartigen Bikes. Außerdem bietet sie bereits in der Serienversion einen unvergleichlichen Fahrspaß. Alle von uns ausgeführten Arbeiten und die Komponenten lassen sich modular auswählen, so kann sich jeder Kunde sein Traumbike Schritt für Schritt verwirklichen“, hält Dominik Klein fest. Der Name des Yamaha Klein Yard Builts lautet "Bantam Racer". „Bantam“ ist einerseits eine Übersetzung des deutschen Adjektivs "klein", andererseits ist Bantamweight eine Gewichtsklasse im Kampfsport, und verkörpert perfekt ein leichtes Sportmotorrad mit mittlerem Hubraum.



Das komplette Projekt wird im deutschen CUSTOMBIKE Magazin über drei Ausgaben (68/2018) hinweg begleitet und im Detail beschrieben.



Alle sechs Custom Bikes werden beim Wheels & Waves 2017 im „Cité de l'Océan et du Surf", dem Museum für Meereskunde und Surfgeschichte in Biarritz (Frankreich), vom 14. bis 17. Juni 2018 vorgestellt.



Modell: XSR700 Bantam Racer



Customizer: Yamaha-Klein, Dominik Klein, Dillingen/Saar

• ARROW Auspuffanlage, weiß Keramik-beschichtet

• Magura HC1 radialer Handbrems- und Kupplungszylinder inkl. HYMEC

Kupplungssystem

• Alpha Technik Bremsscheiben vorn und hinten

• OZ Gass RS-A geschmiedete Aluräder (Typ YZF-R1, modifiziert)

• YZF-R1 Upside-Down-Gabel inkl. Brücken

• einstellbare BKG 3D Stummellenker

• Bridgestone Bereifung W01

• Hand-laminierter Sitzhöcker, Design von Yamaha-Klein

• JW Speaker 5,75" Bi-LED Frontscheinwerfer, Gehäuse und Halterung von Yamaha-

Klein

• Hinterradschwinge gebürstet und kunstoffbeschichtet

• K-Tech Stoßdämpfer

• einstellbare Fußrastenanlage und Kühlerverkleidung aus dem Yamaha-

Originalzubehör

• Kettenschutz handgefertigt

• Farbe: Citroen vert argenté





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren