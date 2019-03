Pressemitteilung BoxID: 745876 (Yamaha Motor Deutschland GmbH)

Die Yamaha NIKEN gewinnt den Red Dot Design Preis "Best of the Best" 2019

Yamaha Motor Co. freut sich bekannt geben zu können, dass die NIKEN, das innovative Motorrad mit Leaning-Multi-Wheel-Technik, beim weltweit renommierten Red Dot Award 2019 als "Best of the Best" für Produkt-Design ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen hat für seine Produkte seit 2012 jedes Jahr den Red Dot Award erhalten. Darüber hinaus ist dies die zweite Designauszeichnung für die NIKEN nach dem GOOD DESIGN AWARD 2018.

