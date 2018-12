Die Anmeldeseiten für den YZ125-, YZ85- und YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 2019 sind jetzt online!

06.12.18

Yamaha Motor Europe lässt das Startgatter zu den 2019er YZ125-, YZ85- und YZ65-bLU cRU FIM Europe Cup Anmeldeseiten fallen! Seit 2015 ist der YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup die beste Gelegenheit für junge MX-Fahrer, sich in der Welt des professionellen Rennsports zu beweisen. Yamaha Motor Europe erweitert das Feld für 2019, indem auch die 85 ccm- und 65 ccm-Klassen mit aufgenommen werden!



Interessenten, die 2019 in einer Deutschen Meisterschaft eine YZ125, YZ85 oder YZ65 fahren und die Altersbedingungen erfüllen, sind berechtigt, der bLU cRU Gemeinschaft beizutreten. Die Online-Registrierung zur Teilnahme ist ab sofort bis zum 28. Februar 2019 möglich.



Nach der Bestätigung der erfolgreichen Registrierung zum Cup nehmen die registrierten Yamaha-Fahrer aktiv an ihrer Deutschen Meisterschaft teil. Zum Stichtag 10. September 2019 qualifizieren sich europaweit unter allen Cup-Teilnehmern die besten Fahrer je Klasse und Land zur Teilnahme am



bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale 2019

beim Monster Energy FIM Motocross of Nations in Assen, Niederlande

(28./29. September 2019)



und werden entsprechend benachrichtigt.



Die Anzahl der zur Teilnahme am SuperFinale zugelassenen Fahrer je Land und Klasse wird erst nach dem Ende des Registrierungszeitraums festgelegt und mitgeteilt.



Die besten zugelassenen Fahrer der drei Cups in Deutschland werden dann zum SuperFinale, wo sie in ihrer jeweiligen Klasse gegen die anderen besten Yamaha-Fahrer aus ganz Europa antreten. Pro Klasse werden insgesamt 40 Fahrer aus ganz Europa zum SuperFinale eingeladen.



Die jeweils besten drei Fahrer je Klasse des SuperFinales und je zwei zusätzliche Wildcard-Fahrer kommen dann einen großen Schritt weiter: Sie werden zur anschließend stattfindenden bLU cRU Masterclass eingeladen.



Die bLU cRU Masterclass ist eine Yamaha-Veranstaltung, die speziell darauf ausgerichtet ist, jungen Fahrern einen Vorgeschmack darauf zu geben, was die große Racing-Welt ihnen alles zu bieten hat. Hier erhalten sie fachkundige Anleitung von Yamaha Racing Stars, um bLU cRU Botschafter zu werden. Sie werden an drei Tagen in intensiven Trainings und Wettkämpfen gegeneinander antreten, lernen, wachsen und sich weiterentwickeln.



Am Ende der drei Tage wird ein YZ125-Fahrer für die Saison 2020 für ein von Yamaha Motor Europe N.V. unterstütztes Team ausgewählt und auch die besten 65er- und 85er-Fahrer werden für die nächste Saison konkrete technische Unterstützung erhalten.

