15.000 Teilnehmer zu XLETIX Challenge Berlin erwartet

Vom 25.-27. Mai 2018 ist Deutschlands größte Hindernislaufserie zu Gast in Berlin/Brandenburg. Die Veranstaltung ist das Highlight der XLETIX Challenge 2018, welche insgesamt 7 Events in der DACH-Region umfasst. Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit an den zehn neuen Hindernissen ihre Grenzen zu testen. Bis zu 15.000 Teilnehmer können auf der S-, M- oder L-Distanz die spektakuläre Location im Offroad Park Berlin Brandenburg erleben. Diese Location bietet alles, was das Challenger-Herz begehrt: 170 Hektar Wald, gespickt mit schlammigen Passagen, steilen Anstiegen und anspruchsvollem Terrain. Auf Grund der hohen Nachfrage für die ausverkaufte Challenge am Samstag und Sonntag mit jeweils 6.600 Startern wurde die Veranstaltung auf drei Tage ausgeweitet. Tickets für Freitag den 25. Mai sind noch online bis 24. Mai oder am 25. Mai vor Ort erhältlich.



Die XLETIX Challenge Berlin 2018 bietet eine anspruchsvolle Abwechslung für Großstädler, denn der spektakuläre Kurs im Offroad Park Berlin ist nur 40 km südlich von Berlin Mitte entfernt und durch einen Bus-Shuttle Service optimal an den Bahnhof Zossen der S-Bahnhof Königs-Wusterhausen angebunden. Ein Highlight unter den neuen Hindernissen wird sicherlich die „Honor Slippery Slope“ sein, die mit Ihren 6 Meter Höhe und 12 Metern Breite bereits jetzt ein gigantisches Bild in der Kiesgrube abliefern wird. Hier ist Teamwork gefragt um die riesige Wand zu überwinden. Aber auch das im Ziel stehende Extrem Exit für die Elitesportler wird Anreiz für viele Freizeitsportler sein. Die vier Meter hohe schmale Pipe kann nur mit Mut und Schnelligkeit überwunden werden um oben an den Buzzer zu gelangen. Nach den Elite Läufer können sich auch alle Teilnehmer an der Pipe probieren.



„Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass gerade unser „Heimspiel“ die XLETIX Challenge Berlin unsere größte und beliebteste Veranstaltung der Serie ist. Alle Tickets für Samstag und Sonntag waren bereits Anfang Januar ausverkauft, das ist absoluter Rekord.“ freut sich Gründer und Inhaber der XLETIX GmbH Jannis Bandorski.



Obstacle Open Air – 5 Jahre XLETIX

Fünf Stunden, zehn Hindernisse und beliebig viele Versuche! Dazu laute Musik und danach kühle Getränke. Das XLETIX Obstacle Open Air 2018 zum Auftakt der 5. und größten Auflage der XLETIX Challenge Berlin ist eine besondere Zugabe am Heimatstandort Berlin. Die Veranstalter wollen mit den Teilnehmern und allen Interessierten 5 Jahre XLETIX feiern. Mit dem Teilnahmeticket vom Freitag haben alle Teilnehmer die Möglichkeit kostenlos am Obstacle Open Air teilzunehmen. Aber auch Neugierige können sich für 39 Euro online oder vor Ort eines der begehrten Tickets sichern. Das Obstacle Open Air findet Freitag, den 25. Mai von 13 – 18 Uhr statt.



„Ein Team, Ein Ziel!“

Die XLETIX Challenge ist Deutschlands führende Hindernislaufserie. Bei den sechs Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet und der Challenge in Tirol/Österreich treten bis zu 14.000 Sportler pro Wochenende an. Bei der XLETIX Challenge kommt es auf Teamgeist, Ausdauer, Kraft, Mut und Geschicklichkeit an. Der Extrem-Hindernislauf (bzw. Obstacle Course Racing, OCR) hat seinen Ursprung in der militärischen Ausbildung mit Hindernisbahnen und erfreut sich seit einigen Jahren allerdings auch bei Breitensportlern wachsender Beliebtheit. Auf verschiedenartigen Strecken überwinden Einzelteilnehmer oder Teams 35 vielfältige und anspruchsvolle Hindernisse in der Natur. Für 2018 planen die Veranstalter sieben Events an spektakulären Locations mit über 55.000 Sportlern.

Über 90 Prozent der Teilnehmer bei XLETIX treten in Teams von zwei bis zu 50 Personen an. Die Starter können im Vorfeld zwischen drei Laufdistanzen wählen. Die Teilnehmer der langen L-Distanz erwarten über 35 Hindernisse und mehr als 18 km sehr anspruchsvolle Laufstrecke. Die S- und M-Distanz bietet über 6 bzw. 12 km Laufstrecke bis zu 25 herausfordernde Hindernisse unterschiedlichster Art durch das Gelände über Wasser oder durch Schlamm. Ziel der Teams ist es, die Challenge gemeinsam zu meistern.



Unterstützt werden die Veranstaltungen von zahlreichen Partnern, die den Sportlern in der XLETIX Base Area ein unterhaltsames Angebot bieten. Zu den Partnern der XLETIX Challenge zählen u.A. Arla Foods, CEP, Maxxis Reifen, Creapure, ERDINGER alkoholfrei, actimonda, Nature Valley, Sportograf und Gettoworkout.



ELITE Heat

Seit 2017 gibt es bei XLETIX vor dem Teamevent für die Breitensportler noch ein weiteres Highlight. Beim XLETIX ELITE Heat treten bis zu 40 Top-Athletinnen und Athleten, die zu den besten des Hindernislaufsports gehören, gegeneinander an. Das Motto der XLETIX Challenge „Ein Team, Ein Ziel!“ wird dafür temporär außer Kraft gesetzt. Auch in Berlin treten insgesamt ca. 40 Top-Athletinnen und Top-Athleten im OCR Samstag und Sonntag früh als erste Startwelle gegeneinander an, um am Ende der Saison den Gesamtsieger zu ermitteln. Der Start ist nur nach vorheriger Qualifikation durch Top-Leistungen auf internationalem Niveau sowie bei anderen OCR-Läufen möglich. Insgesamt werden 12.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.



Veranstaltungsort: Offroad-Park Berlin-Brandenburg, 15806 Zossen

Ticketpreise: S-Distanz ab 69 €, M-Distanz ab 84 €, L-Distanz ab 99 €

Parkplatz: Plätze für Zuschauer und Teilnehmer stehen in einer begrenzten Anzahl auf der angrenzenden Fahrtechnikakademie zur Verfügung und können direkt beim Ticketkauf erworben werden. Kosten- 5 €. Die Veranstalter empfehlen darüber hinaus die Anreise per Bahn – Bahnhof Zossen oder S-Bhf Königs Wusterhausen.

Teilnahmebedingungen: Das Mindestalter beträgt 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen. 16- bis 18-Jährige benötigen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Termine DACH 2018: 26./27.05. Berlin (Kallinchen), 30.06. München (Messe Riem), 21.07. Tirol (Kühtai), 18.8. Mitten in Deutschland (Stadtoldendorf), 01.09. NRW (Steinbruch Osterholz), 15.09. Norddeutschland (Grömitz)

Webseite: www.xletix.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren