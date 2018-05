Michael Schulte holt bestes ESC-Ergebnis für Deutschland seit Jahren

VERY US-Act Michael Schulte hat für Deutschland mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz auf dem diesjährigen Finale des Eurovision Song Contest in Lissabon erreicht. Erstmals seit mehreren Jahren holte damit ein deutscher Teilnehmer wieder eine Top Platzierung bei diesem internationalen Musikwettbewerb.



Dennis Grimm, General Manager von VERY US, Hamburger Musiklabel und Influencer Management, begleitet Michael Schulte bereits seit mehr als fünf Jahren, hat mehrere seiner Alben veröffentlicht und freut sich sehr über diesen Erfolg: „Michael hat sein herausragendes Performance-Talent auch auf der internationalen Bühne bewiesen. Ich bin mir sicher, dass er sich damit in der Musikszene als feste Größe durchgesetzt hat.“



„You Let Me Walk Alone“ ist ein sehr persönlicher Song, in dem der 28-jährige Michael Schulte den Verlust seines Vaters thematisiert, der vor 13 Jahren starb. VERY US veröffentlichte „You Let Me Walk Alone“ weltweit bereits im Februar 2018. Am 4. Mai brachte VERY US zusätzlich sein Best of-Album „Dreamer“ auf den Markt. 20 Tracks, darunter auch der ESC-Song, zeigen Michael Schulte als Sänger und Songwriter in seiner ganzen Vielfalt. Aktuell ist seine Single in zehn Ländern unter den TOP 10 der iTunes Charts sowie auf Platz 8 der Spotify Charts in Deutschland.

WVG Medien GmbH

WVG Medien GmbH, eine Konzerngesellschaft der Splendid Gruppe, unterstützt namhafte in- und ausländische Filmrechte-Inhaber bei der



Entwicklung und Vermarktung ihrer Entertainment-Produkte. Die Gesellschaft gehört zu den größten DVD- und Blu-ray Disc Vertriebsorganisationen im deutschsprachigen Raum.



Die junge Kreativzelle VERY US ist als Musiklabel und Influencer Management aufgestellt. Das Team unterstützt aufstrebende Creators in ihren individuellen Karrieren und entwickelt Influencer Kampagnen für namhafte Marken und Unternehmen.



Weitere Informationen: www.very-us.com / www.wvg.com



