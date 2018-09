GITI und WS Racing kooperieren 2019

28.09.18

GITI Tire Europe und der Rennstall WS Racing werden die Rennsportsaison 2019 in einem gemeinschaftlichen Projekt bestreiten.



Bei der Kooperation werden die beiden Unternehmen einen neuen Teamnamen gründen, welcher den einheitlichen Auftritt auch nach außen hin kommuniziert und umsetzt. Zielsetzung ist dabei die Durchführung eines medialen Großprojektes zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke Giti. Zur Weiterentwicklung der Rennsportreifen „GitiCompeteGTR1“ kommt ein Audi R8 LMS Ultra in der Klasse SP8 zum Einsatz, der auf Reifengrößen der aktuellen GT3 Fahrzeuge starten wird.



Das mediale Projekt umfasst die Gründung eines Rennsport-Teams, welches komplett aus Damen besteht und in allen Positionen konsequent umgesetzt wird. Die Ausführung dieses Projektes wird mit einem VW Golf GTI TCR erfolgen.



Über beide Projekte, die sportlich und medial auf einen maximalen Erfolg ausgerichtet sein werden, wird in Kürze umfangreich informiert.



Geplant ist die Kooperation zur Teilnahme an den VLN Rennen 2019, dem ADAC 24h Qualifikationsrennen und dem ADAC 24h Rennen Nürburgring 2019.



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, sehen der kommenden Saison mit Spannung entgegen und bedanken uns bei allen Partnern, die unser Konzept unterstützen.



