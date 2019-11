Pressemitteilung BoxID: 777429 (Wilde & Partner Communications GmbH)

Die besten Reisetipps für Silvester 2019 - von Experten zusammengestellt

Ausgewählte Reisen zum Jahreswechsel: Sylt bis Saarlouis, von den Bergen bis zum Bhurj Khalifa

Wer zu Silvester noch nichts geplant hat und verreisen möchte, sollte sich diese Liste ansehen. Denn es sind auch kurzfristig noch stimmungsvolle und außergewöhnliche Reiseziele, Hotels und Veranstaltungen in aller Welt für den Jahreswechsel verfügbar. Die Experten der Kommunikationsagentur Wilde & Partner mit Schwerpunkt Touristik haben die schönsten Reisen zwischen den Jahren 2019 und 2020 zusammengestellt: Vom Jahreswechsel in der der Karibik bis zur Rooftop-Bar Lounge in Stuttgart, von der Silvestergala auf 1.444 Metern Höhe in Andermatt bis zum Sternekoch-Dinner auf Sylt.



CANUSA TOURISTIK: Jahresstart auf der Sonnenseite mit einer Karibik-Kreuzfahrt

Mit Karibik-Flair das neue Jahr begrüßen: Der Nordamerika-Spezialist CANUSA TOURISTIK (www.canusa.de) hat für den Jahreswechsel das sehr exklusive Reise-Special „Silvesterknaller auf dem Meer” aufgelegt. In der Premium Economy Klasse von United Airlines geht es nach Miami und von dort nach einer Hotelübernachtung im „Holiday Inn Port of Miami” an Bord der neuen MSC Seaside. Sieben Tage lang kann in einer Yachtclub Interior Suite das neue Jahr 2020 von seiner schönsten Seite begrüßt werden: mit eigenem Pool und Sonnendeck, Top Sail Lounge, einem Butler- und Concierge-Service und einem bevorzugten Check-in und Check-out Service. Auch eine Kinderbetreuung von drei bis 17 Jahren ist im Angebot ab 3.999 Euro pro Person inklusive. Stationen der Silvester-Kreuzfahrt sind unter anderem San Juan auf Puerto Rico, Charlotte Amalie auf den Virgin Islands und Nassau, Hauptstadt des Inselstaats Bahamas.



Beratung und Buchung unter: +49 (0)8000 22 68 72 (kostenfrei)



Was kostet die Welt: Burj Khalifa oder Privatinsel?

Die Nase voll von „Diner for One“? Feste Rituale an Silvester sind schön, können auf Dauer aber ganz schön monoton sein: Wer 2020 zur Abwechslung auf einer luxuriösen Reise begrüßen möchte und sich nach besonderen Erlebnissen sehnt, der sollte Silvester in diesem Jahr über LUXURY DREAMS buchen. Der Reiseveranstalter ist auf individuelle Reisen im Premium- und Luxus-Segment sowie auf die ausführliche Beratung und Betreuung seiner Kunden spezialisiert. So können Gäste von LUXURY DREAMS aus zahlreichen Erfahrungen und Aktivitäten ihre maßgeschneiderte(n) Reise(-erlebnisse) mit höchstem Komfort zusammenstellen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Feuerwerk über den Dächern Dubais? Das Fünf-Sterne Hotel Address Sky View eröffnet gegenüber dem Burj Khalifa im Dezember seine Pforten und verspricht einen atemberaubenden Blick vom Sky-Pool Deck. Absolute Privatsphäre bietet das Luxusresort COMO Parrot Cay auf der Privatinsel Turks and Caicos, die zu den Bahamas gehört. Hier heißt es: Füße in den Sand und Luxus genießen. Wer Glück hat, sichtet sogar den einen oder anderen Promi, der sich hier natürlich unter Seinesgleichen fühlt.



Beratung und Buchung unter: www.luxurydreams.de



entSPAnnt ins Neue Jahr starten: Silvester im TAUERN SPA Zell am See Kaprun

Jahreswechsel in New York und das ganz ohne Fliegen: Unter dem Motto „New York“ erwartet die Gäste des TAUERN SPA Zell am See Kaprun ein spektakulärer, entspannter Silvesterabend. Zum siebten Mal wird in der Therme Silvester gefeiert. Mit einem festlichen Buffet, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und speziell inszenierten Silvester-Aufgüssen in der neuen Aufguss- & Erlebnissauna Bergkristall genießen die Thermenbesucher den letzten Tag des Jahres und starten gut erholt in 2020. Das neue Jahr wird um Mitternacht mit einem Glas Sekt und glitzerndem Feuerwerk gebührend empfangen. Im Anschluss darf noch bis 1:30 Uhr gebadet, sauniert und relaxt werden. Tipp: Direkt im Thermenhotel TAUERN SPA ein Zimmer buchen, denn die Getränke sind den ganzen Abend über im Preis von 99 Euro enthalten.



Termin: Dienstag, 31. Dezember 2019 ab 19:30 Uhr

Preis: ab 99 Euro

Beratung und Buchung unter: www.tauernspakaprun.com, direkt an der Thermenkassa oder an der Hotelrezeption.



Alpiner Jahreswechsel: Silvesterabend mit Blick auf Garmisch-Partenkirchen

Hüttenzauber und Silvestersound: Hoch über den Dächern von Garmisch-Partenkirchen genießen Gäste der Drehmöser 9 den Jahresausklang in gemütlicher Atmosphäre mit kulinarischen Schmankerln und DJ-Sound. Die beliebte Hütte im Herzen des Skigebiets Garmisch-Classic vereint rustikales Ambiente mit moderner und regionaler Küche. Damit eignet sie sich nicht nur bestens für den Einkehrschwung während der Abfahrt sondern auch als einzigartige Eventlocation mit alpinem Charme. Am 31. Dezember 2019 serviert das Team der Drehmöser 9 den Gästen ein abwechslungsreiches Silvesterbuffet bevor sie um Mitternacht mit einem Glas Champagner auf das neue Jahr anstoßen. Bei der anschließenden Party sorgt ein DJ für den passenden Sound zum Jahreswechsel.



Termin: Dienstag, 31.Dezember 2019

Betriebszeiten der Hausbergbahn (exklusiv für Gäste der Silvesterparty): Bergfahrt 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr; Talfahrt 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr; keine Skiabfahrt möglich

Preis: 139 Euro pro Person inklusive Silvester-Buffet, ein Glas Champagner sowie Berg- und Talfahrt mit der Hausbergbahn (exklusive Getränke)

Beratung und Buchung unter:www.zugspitze.de



Silvestergala auf 1.444 Meter Höhe in Andermatt

Schneebedeckte Gipfel und Pässe, das größte Skigebiet der Zentralschweiz und die einmalige Atmosphäre des urigen Bergdorfs verwandeln Andermatt im Winter zu einem der schönsten Orte in den Schweizer Alpen. Bei der diesjährigen Silvestergala in der neu eröffneten Konzerthalle des Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt erleben die Gäste einen unvergesslichen Start ins Jahr 2020. Das Gala-Arrangement beinhaltet einen Apéro, ein abwechslungsreiches Buffet inklusive Wein, Bier und Softgetränken sowie Prosecco und Suppe um Mitternacht. Für die musikalische Begleitung in der einzigartigen Location sorgt das Schweizer EspritQuartett. Besonderer Bonus: Übernachtungsgäste des Radisson Blu Hotel Reussen, die an der Silvestergala teilnehmen, sparen 20 Prozent bei Aufenthalten über den Jahreswechsel.



Termin: Dienstag, 31. Dezember 2019

Preis: ab 441 Euro

Beratung und Buchung unter: www.radissonhotels.comoder reservations.andermatt@radissonblu.com oder telefonisch unter +41 (0)41 8881122



New Year To Remember: Jaz in the City Stuttgart wird zum Wohnzimmer der Stadt

Wer in Stuttgart noch auf der Suche nach der greatest New Years Party in Town ist, der ist im Jaz in the City Stuttgart genau richtig. Denn zum Jahreswechsel verwandelt sich das lässige Designhotel in eine stylishe Location und bietet dieses Jahr ab 20 Uhr zwei Optionen zur Auswahl: Eine fancy Dinner-Party mit Menü in der Rhythms Bar & Kitchen oder einen relaxten Abend mit Snacks und Drinks in der Rooftop-Bar Wolfram Bar & Terrace. Das ORANGE Ticket für die Dinner-Party gibt es für 129 Euro pro Person, inklusive Sitzplatzreservierung, Welcome Drink, 3-Gang-Menü und Mitternachtssnack. Für tolle Erinnerungen an den Abend wird eine Fotowand aufgestellt, ein DJ sorgt für hippe Beats. Das BLACK Ticket für die Rooftop-Bar für 89 Euro pro Person enthält eine Sitzplatzreservierung, eine Starter Platter, eine Flasche Sekt, Salted Snacks und einen Mitternachtssnack ― auch hier sorgt ein DJ den ganzen Abend für ausgelassene Stimmung. Unbezahlbar: Der Blick über die gesamte Landeshauptstadt, wenn um Mitternacht das Feuerwerk den Himmel erstrahlen lässt.



Termin: Dienstag, 31. Dezember 2019 ab 20:00 Uhr

Preis: ab 89 Euro

Beratung und Buchung unter: www.jaz-hotel.com oder per Email an events.stuttgart@jaz-hotel.com



Willkommen 2020 in Frankfurt: Rauschender Jahreswechsel im Grandhotel Hessischer Hof

Ein raffiniertes Dinner, prickelnder Apero und feiern bis in die Morgenstunden ― ein Silvestertraum, der im Grandhotel Hessischer Hof wahr wird. Das Schmuckkästchen im Herzen Frankfurts bietet neben den stilvoll eingerichteten Zimmern und der bekannten Jimmy’s Bar ein ganz besonderes Ambiente zum Jahreswechsel. Am 31. Dezember verwandelt sich das privat geführte Luxushotel in eine schillernde Silvester-Location. Ab 18.30 Uhr werden die letzten Stunden des alten Jahres mit einem vorzüglichen Menü im Restaurant Sèvres eingeläutet. Bei der anschließenden Silvesterlounge feiern die Gäste mit mehreren Bars, Snackbuffet, Livemusik und jeder Menge Partystimmung ins neue Jahr. Ein ausgiebiges Neujahrsfrühstück ist die perfekte Krönung für ein rauschendes Fest.



Termin: Dienstag, 31. Dezember 2019 ab 18:30 Uhr

Preis: ab 99 Euro

Beratung und Buchung unter: +49 (0)6173 3270923 oder per Email an reservations@ghh.de oder über den Online Shop auf www.grandhotel-hessischerhof.com



Entspanntes Silvester mit Glamour im Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis

Wer in der Altstadt von Saarlouis Silvester feiert, erlebt oft die erste Ernüchterung des neuen Jahres: kein Taxi! Eine Übernachtung vor Ort bietet sich an, um den entspannten Auftakt ins neue Jahr abzurunden. Nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt, liegt das elegante 3-Sterne Superior Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis. Bei einem Glas Champagner genießen die Gäste hier den besten Blick auf das Feuerwerk der Stadt. Doch schon vor Mitternacht lohnt es sich, das Jahr beim exquisiten Gala-Dinner im Hotel ausklingen zu lassen. Die Eventlocation „THE CLUB“ zündet pünktlich zum Jahresende noch einmal ein wahres Feuerwerk aus Kulinarik und Party (130 Euro pro Person). Ein Fünf-Gänge Menü verwöhnt den Gaumen und DJ Tom lockt mit besten Party-Hits auf den Dancefloor. Für einen Sonderpreis in der Silvesternacht für 45 Euro pro Person im Doppelzimmer lässt es sich wundervoll ins neue Jahr schlummern. Das Langschläferfrühstück gibt es am Neujahrsmorgen bis 13.00 Uhr.



Termin: Dienstag, 31. Dezember 2019 ab 19:00 Uhr

Preis: ab 45 Euro (Übernachtung pro Person im Doppelzimmere) und 130 Euro (Gala-Diner pro Person

Beratung und Buchung unter: www.victors.de/de/hotels/saarlouis/(Übernachtung) oder www.the-club.de/saarlouis/(Gala-Dinner).



Glanzvoller Jahreswechsel in geschichtsträchtigem Ambiente auf dem Petersberg bei Bonn

Um das Steigenberger Grandhotel & Spa auf dem legendären 336 Meter hohen Petersberg bei Bonn ranken sich unzählige Legenden, Mythen und viele wahre Geschichten. Die Queen samt Hofstaat war da, der Dalai Lama schritt durch die Buchenwälder, Leonid Breschnew freute sich am deutschen Mercedes, Bill Clinton und Nelson Mandela verhandelten über internationale Politik. Vorhang auf für einen glanzvollen Silvesterabend: Die Gäste des Luxushotels erleben eine glamouröse Galanacht zum Jahreswechsel. In der einzigartigen Rotunde mit atemberaubendem Blick auf den Rhein genießen sie ein köstliches Sechs-Gang-Menü mit Weinreise und Getränkeauswahl (220 EUR). Musikalisch untermalt wird der Abend durch die Live-Band „Soulfire“. Bei einem Glas Champagner und einem einzigartigen Lichtermeer hoch oben über dem Rhein steht einem ausgelassenen Start ins neue Jahr nichts im Weg. Nach einem beschwingten Jahreswechsel, lässt es sich am Neujahrsmorgen mit einem genussvollen Langschläferfrühstück hervorragend in 2020 starten.



Termin: Anreise ab Montag, 30. Dezember 2019

Preis: ab 402 Euro

Beratung und Buchung unter: www.steigenberger.com oder per Email an info@petersberg.steigenberger.de



Silvester auf Sylt – Glamouröser Jahreswechsel im Hotel BUDERSAND

Das BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt im äußersten Süden der Insel bietet zum Ausklang des Jahres unvergessliche Highlights vor der Kulisse der rauen Nordsee. Als Paket buchbar umfasst das einzigartige Silvester-Angebot des familiären Luxushotels fünf Nächte inklusive Langschläferfrühstück, eine geführte Naturwanderung am Sonntag, den 29. Dezember 2019 mit wärmendem Punsch, einen Friesenabend am Montag, den 30. Dezember 2019 mit regionalen Spezialitäten und Live Musik im Restaurant Strönholt sowie einen Neujahrs-Katerbrunch. Am Abend des 31. Dezembers 2019 sorgt Sternekoch und Küchenchef Felix Gabel gemeinsam mit seinem Team für kulinarische Erlebnisse im Rahmen eines Walking-Dinners mit mehreren Live-Cooking-Stationen, bevor um Mitternacht ein beeindruckendes Feuerwerk den Hörnumer Yachthafen erleuchtet und Live-Band sowie DJ mit Musik für einen ausgelassenen Start in das neue Jahr sorgen.



Termin: Anreise ab 27. Dezember 2019 möglich

Preis: ab 1.225 Euro

Beratung und Buchung auf der Website unter www.budersand.de



Mit Meerblick ins neue Jahr: Silvester im Kurhaus Binz auf Rügen

Vor der Kulisse der stürmischen Ostsee bietet das Travel Charme Kurhaus Binz als Herzstück der Insel Rügen den idealen Rahmen für ein rauschendes Fest zum Jahreswechsel. Mit zwei individuell geschnürten Paketen bietet das traditionsreiche Haus für jeden Geschmack das passende Arrangement. So beinhaltet das Urlaubserlebnis zum Jahresende auf der beliebten Ostseeinsel neben vier Übernachtungen inklusive Frühstück und weiteren Highlights zwei Optionen für den Abend des 31. Dezembers 2019. Ob feierliches Gala-Menü im Restaurant oder der Silvesterball mit Buffet im opulenten Kurhaus-Saal: Bei Musik, Unterhaltung, Feuershow und Tanz in der Kakadu Bar sowie einem Mitternachtssnack steht dem unvergesslichen Rutsch ins neue Jahr nichts mehr im Weg. Am ersten Tag des neuen Jahres darf sich dann im großzügigen PURIA Spa des Kurhaus Binz ausgiebig erholt und entspannt werden.



Termin: Anreise ab 29. Dezember 2019 möglich

Preis: ab 926 Euro

Beratung und Buchung auf der Website unter: www.travelcharme.com



Eine andere Welt im Palast der Wunder in St. Moritz

Das 5-Sterne Hotel Badrutt´s Palace in St. Moritz gilt als Hotel-Ikone und überwältigt seine Gäste an Silvester im verschneiten Winterort immer angemessen mit phantasievoller Dekoration, exklusiver Kulinarik und einer grandiosen Party. Unter dem Motto „Dreamland“ soll das Hotel in diesem Jahr in einen Palast der Wunder verwandelt werden. Gäste versetzen sich in eine andere Welt, eine Welt, in der das Imaginäre Wirklichkeit wird. So viel sei schon verraten: Es warten surreale, verträumte Landschaften, fantastische Kreaturen und bizarre Charaktere inmitten einer funkelnden Traumwelt. Der Dresscode ist natürlich Black Tie und entsprechend können Gäste das elegante Dinner in einem der drei unterschiedlichen Restaurants des Hotels genießen. Auf der Karte stehen unter anderem natürlich Kaviar, Wagyu Beef und Hummer. Damit das neue Jahr ausgelassen eingeläutet werden kann, bietet das Badrutt´s Palace auf Anfrage auch eine Kinderbetreuung an.



Termin: Dienstag, 31.Dezember 2019 ab 19:30 Uhr

Beratung und Buchung unter: nye@badruttspalace.com oder unter der Nummer des New Year’s Eve Desk +41 (0)81 8372661.

