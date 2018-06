Günstige Flüge zum Jubiläumswochenende: 30 Prozent Rabatt bei WOW air

WOW, schon so alt? Die isländische Low-Cost-Airline WOW air hat Grund zum Feiern: Am 31. Mai 2012 startete die erste Maschine der Fluggesellschaft von Reykjavík nach Paris. Anlässlich des sechsjährigen Jubiläums können Flüge mit dem Rabattcode WOWBDAY das gesamte Wochenende 30 Prozent günstiger gebucht werden. Von Anfang an war es eines der Hauptziele der Airline, dem ungewöhnlichen Firmennamen gerecht zu werden. Zur Philosophie zählt ein Service, der überaus positiv im Gedächtnis bleibt – und das zu besonders fairen Preisen - ein Erfolgsrezept:



Erfolgsstart auch in 2018

Nach Bekanntgabe jüngster Zahlen und Statistiken geht hervor, dass der Low-Cost-Carrier bereits zum Jahresbeginn einen Anstieg der Passagieranzahlen um 19 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat, verzeichnen konnte. Die bisher gute Sitzplatzauslastung konnte ebenfalls ausgebaut und auf 88 Prozent verbessert werden. In Anbetracht des 17 Prozent höheren Sitzplatzangebotes, das auf neue Routen und eine größere Flotte zurückzuführen ist, kann daher von einem überdurchschnittlich erfolgreichen Start in das Jahr 2018 gesprochen werden.



WOW air blickt auf eine vergleichsweise kurze Firmengeschichte zurück, die jedoch durch schnelles Wachstum und Investitionen in allen Bereichen gekennzeichnet war. Der Erfolg dank ständiger Innovationen und der Aufnahme weiterer Ziele in das Streckennetz macht sich bereits jetzt bemerkbar. Die Fluggesellschaft bietet ihren Kunden immer die Möglichkeit, auch auf der Langstrecke günstig und komfortabel per Flugzeug zu reisen. In einer Umfrage der Reisesuchmaschine Rome2Rio wurde WOW air jüngst sogar unter die Top 10 der günstigsten Airlines der Welt.



Das WOW air Flugpreisspecial ist vom 31. Mai bis 04. Juni 2018 unter https://wow-air.de/ buchbar und gilt für den Reisezeitraum vom 15. August 2018 bis 15. Oktober 2018. Der Aktionscode lautet WOWBDAY.

WOW air

Abheben mit WOW-Faktor: WOW air ist Islands einzige Low-Cost-Airline mit einer der jüngsten Flotten. Neben der Zuverlässigkeit der Airline hebt sie sich außerdem durch günstige Preise, eine moderne Flotte, ein einzigartiges Branding und herzlichen Service ab. WOW air bietet Verbindungen ab Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Salzburg nach Island und darüber hinaus nach Nordamerika. Das Streckennetz umfasst insgesamt 38 Destinationen.



Ab Berlin und Frankfurt startet der isländische Low-Cost-Carrier ganzjährig nach Reykjavík. Berlin verbindet WOW air sechs Mal pro Woche und in den Sommermonaten ab Mitte Mai täglich mit der Inselhauptstadt Reykjavík. Von der Mainmetropole fliegt die Airline täglich ganzjährig nach Island.



Darüber hinaus können WOW air Passagiere das ganze Jahr auch über Island nach Boston, Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, Miami, New York, Pittsburgh und Chicago in die USA fliegen sowie nach Montreal und Toronto in Kanada. Neu: 2018 wird WOW air Verbindungen nach Detroit, Cleveland, Cincinnati, St. Louis und Dallas in den USA anbieten.



Im Sommer verbindet die Airline auch Düsseldorf drei Mal wöchentlich mit der nördlichsten Hauptstadt und darüber hinaus mit den Zielen in Nordamerika. Gegründet wurde das Unternehmen im November 2011 von dem isländischen Unternehmer Skúli Mogensen.



Informationen: www.wow-air.de



