Vom Allgäu bis Uckermark - nachgefragt bei WomenFairTravel

Wohin reist Frau in Zukunft?

Yoga, tanzen, wandern und noch viel mehr – das wollen Frauen auf Reisen. Am besten in kleinen Gruppen und bequem individuell erreichbar. Bei Evelyn Bader, Gründerin von WomenFairTravel in Berlin, steigt in Zeiten von Corona die Nachfrage ihrer Stamm- und Neukundinnen nach originellen Nahzielen für alle Sinne. So erweitert die gelernte Soziologin ihr Inlandsangebot an Gesundheitsreisen und fokussiert sich auf Destinationen in einsamen Naturlandschaften für kleine Gruppen von acht bis zwölf Personen. Ob in einem Landhaus im Allgäu, im Bio-Burghotel in der Prignitz oder in einem ehemaligen Herrenhaus in der Uckermark, das sich in ein Frauenhaus verwandelt – alle Ziele haben eins gemeinsam: viel Natur und Platz für Aktivitäten mit Abstand. Informationen und Buchungen über die Website www.womenfairtravel.com oder telefonisch unter 030/2000 52030.



Evelyn Bader macht sich seit über 30 Jahren stark für Reisen von und für Frauen. Unter dem Motto „We too – need you“ ruft sie mit verschiedenen Maßnahmen alle Frauen zur Unterstützung der Frauenreisebranche in Zeiten von Corona auf. Parallel baut sie ihr Inlandsangebot auf Nachfrage aus. „Als Spezial-Reiseveranstalterin für kleine Frauengruppen, abseits der Massen und mit vielen attraktiven Reisen - gerade auch in Deutschland - haben wir beste Chancen, gut durch die Krise zu kommen. Abstand halten und Achtsamkeit werden uns durch das Jahr begleiten“, so die leidenschaftliche Netzwerkerin. Bei ihren Angeboten sind manche noch echte Geheimtipps – Orte mit Geschichte, die abseits gelegen mit Stil und einer einzigartigen Atmosphäre aufwarten sowie auch auf Bio-Liebhaberinnen und Vegetarierinnen setzen.



Von Atmen bis Singen in der Prignitz im Bio-Burghotel Lenzen an der Elbe



Die Unterkunft – eine Anlage vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. – ist das 3-Sterne-Bio-Burghotel Lenzen, das sich malerisch über das brandenburgische Städtchen Lenzen erhebt und eine schöne Aussicht auf das UNESCO-Biosphären-reservat Flusslandschaft Elbe freigibt. Hier bietet WomenFairTravel über das Jahr verteilt vier verschiedene Kursreisen an. Ob Singen mit Stimmcoach Antje Hagen oder Malen mit Kunsttherapeutin Renate Beck, Pilates und Qi Gong unter freiem Himmel mit Physiotherapeutin Birgit Zimmermann oder ein Atemkurs nach Ilse Middendorf und Kranichbeobachtung mit Atempädagogin Gertrud Rohloff-Hecker.



Die einwöchigen Reisen sind im Juni und ab Oktober 2020 buchbar. Die Preise starten ab 790 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ-Zuschlag möglich) mit Halbpension, Aktivitäten laut Programm und vieles mehr.



Von NIA-Tanzfitness bis Feldenkrais in der Uckermark im Schlüßhof am Großen Lychensee



Inmitten einer traumhaften Seenlandschaft liegt das ehemalige Herrenhaus Schlüßhof am Großen Lychensee mit neun Hektar großem Parkgrundstück, das für WomenFairTravel zu einem Frauenhaus umfunktioniert wird. Mit parallellaufenden Kursen bewohnen die Teilnehmerinnen nämlich das ganze Gelände. Ein Ort für Ruhe und Besinnung und grenzenloser Kreativität nahe Berlin. Die wunderschöne Alleinlage direkt am Großen Lychensee und der 200 Quadratmeter große Panorama-Seepavillon mit Parkettboden schaffen eine naturnahe, idyllische und romantische Atmosphäre. Drei Kursangebote stehen hier zur Verfügung: Beim NIA-Tanzfitness mit Tanzpädagogin Pia Klepel werden neun Elemente aus westlichen und östlichen Bewegungsformen wie Tai-Chi Ch'uan, Yoga, Taekwondo und Aikido mit Modern Dance kombiniert. Gepaart mit Pilates erfährt der Organismus einen Frische-Kick der etwas anderen Art. Beim Feldenkrais mit Heike Schmidt werden die Übungen unter Anleitung der erfahrenen Trainerin in „Bewusstheit durch Bewegung“ für sich allein praktiziert, um Bewegungs- und Haltungsmuster gepaart mit Tanz- und Stimmeinlagen anders zu erleben. Beim Improvisationstheater mit darstellender Künstlerin und Theaterdozentin Chady Seubert heißt es Bühne frei für Spontaneität und Stegreif-Szenen, um Intuition und Ausdruck zu stärken.



Alle Reisen sind buchbar für den 02. bis 08. August 2020. Die Preise starten ab 1.190 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ-Zuschlag möglich) mit Vollpension (auch vegetarisch) und vieles mehr.



Von Fasten bis Wandern im Allgäu im Landhaus Kennerknecht



Das charmante und familiäre Landhaus Kennerknecht ist idyllisch und ruhig gelegen in der Nähe von Steibis-Schindelberg, nur sechs Kilometer entfernt von Oberstaufen. Eine Oase der Ruhe zum absoluten Entspannen und Auftanken mit Bio-Vollwert-Verpflegung. Ausgebildete Yoga-, Entspannungs- und Fastenleiterin Katja Kügel-Chapagain verbindet Bergwelt-Wandern mit Meditation und Yoga inmitten schönster Panoramen. Zusätzlich bietet sie eine Fastenwoche nach Buchinger mit Yin Yoga an, um durch gesunde Ernährung und gezielte Übungen, Meditation und Entspannungseinheiten alte Schlacken zu lösen und somit den Körper zu entgiften. Auf Feldenkrais, Yoga und Wandern hat sich Katja Münker, Feldenkrais-Lehrerin, Choreografin und Bergwanderführerin aus Berlin, spezialisiert. Inmitten blühender Alpenflora bringt sie die Teilnehmerinnen durch einfache Feldenkrais- und Wahrnehmungsübungen auf schönsten Wanderwegen gezielt in die Ruhe der Natur.



Die drei Kursreisen sind im Juli, August und Oktober 2020 buchbar – ab 1.170 pro Person im Doppelzimmer (EZ-Zuschlag möglich) mit Halbpension bzw. Fastenverpflegung und vieles mehr.

