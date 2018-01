Valentinstag: außergewöhnliche Unterkünfte für Paare zum Tag der Liebe

Viele Verliebte freuen sich auf den Valentinstag und wollen ihn zusammen feiern. Für diesen besonderen Tag bietet TUI Ferienhaus romantische Urlaubsdomizile für unterschiedlichste Ansprüche: Zur Auswahl stehen luxuriöse Appartements, kuschelige Häuschen und Ferienhäuser mit Wellness-Bereich in der TUI Ferienhaus-Produktlinie „Zeit zu zweit“ sowie andere besondere Unterkünfte, abgeschieden und ideal für einen gemeinsamen Urlaub oder als Geschenk.



Viel Platz für Romantik bieten die reetgedeckten Rundhäuschen im typischen Fischerhausstil in der Ferienanlage Casanovaresort in Venetien, Italien. Die einzigartige und ruhige Lage auf einer kleinen Halbinsel in der Lagune zwischen Bibione und Caorle ist perfekt für gemeinsame Zeit. Und damit nicht genug: Die individuell eingerichteten Häuser bieten Gemütlichkeit und ein ganz besonderes Flair über zwei Etagen. Den Urlaubern stehen Sauna und Whirlpool zur Verfügung, um nach einem erlebnisreichen Tag zu relaxen. Für 620 Euro für zwei Personen pro Woche wird das Rundhäuschen vermietet.



Ein besonderes Schmankerl für Verliebte sind auch die hochwertigen Chalets Auszeit in einem familiengeführten Resort im Ortsteil Hüttschlag bei Großarl im Salzburger Land. Mit viel Liebe zum Detail wurde der großzügige Wohn- und Essbereich eingerichtet, dessen Highlight das höhenverstellbare Kuschelbett direkt vor dem offenen Kamin ist. Das romantische Hüttenflair geht aber auch im Außenbereich weiter: Eine blickgeschützte Sonnenterrasse, Zirbensauna, Regendusche und warme Wohlfühlwanne runden das Valentinstags-Paket ab. Das großzügige Chalet für 2 Personen ist pro Woche ab 2.700 Euro buchbar und ein schönes Geschenk, da es für Reisetermine ab dem 18. Februar gebucht werden kann.



Ein außergewöhnliches Erlebnis hat TUI Ferienhaus für Gran Canaria im Portfolio: Urige Höhlenwohnungen mitten in der Bergwelt im Zentrum der Kanareninsel. Diese Ferienunterkunft mit gemeinschaftlichem Außenpool verspricht vor allem für Individualisten einen außergewöhnlichen Urlaub fernab vom großen Trubel. Und wenn man die Höhle doch mal verlassen möchte, bietet die Insel eine Vielzahl an gut ausgeschilderten Wanderwegen mit traumhaften Aussichten. Die Höhlenwohnung ist ab 18. Februar pro Woche für 2 Personen ab 557 Euro buchbar.



Die Reise muss nicht immer ins Ausland gehen: Auch Deutschland bietet romantische Unterkünfte. In der Auswahl von TUI Ferienhaus finden sich Ferienwohnungen, die nicht alltäglich sind, wie die restaurierten und modernisierten Appartements im alten Sudhaus, einer ehemaligen Brauerei in Schwerins Schelfstadt. Das denkmalgeschützte Gebäude ist behaglich sowie hell und freundlich eingerichtet – und auf Wunsch kann ein Frühstück dazu gebucht werden, um den perfekten Start in den Tag zu genießen. Ab 542 Euro pro Woche ist ein Appartement im Sudhaus buchbar.



Weitere Infos in allen TUI Reisebüros, in den TUI Ferienhaus-Katalogen und unter www.tui-ferienhaus.de

Wolters Reisen GmbH

Mit über 15.000 Ferienhäusern und -wohnungen in mehr als 20 europäischen Ländern und den USA verfügt der Ferienhausspezialist der TUI über ein breit angelegtes Angebot. Im Reisejahr 2018 können Kunden aus insgesamt vier Ferienhauskatalogen das passende Traumdomizil wählen: von der Hütte am norwegischen Fjord bis zur Villa an der Côte d'Azur, vom Appartement in Rom bis zum Reetdachhaus an der Ostsee. Das umfangreiche Angebot ist im Reisebüro oder unter www.tui-ferienhaus.de buchbar. Wolters Reisen wurde 1919 gegründet und gehört seit 1989 zur World of TUI. Stephanie Schulze zur Wiesch (Vorsitzende) und Niels Bartel zeichnen als Geschäftsführer für TUI Wolters Reisen verantwortlich.



